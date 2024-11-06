BİR kadının kalbini kazanmak için, bir erkeğin hem dış görünüşünü (kendini dünyaya nasıl gösterdiğini) hem de iç görünüşünü (içinde ne hissettiğini) anlaması gerekir.

HER gün insanların öldüğünü görüyoruz ama çoğu zaman bizim başımıza gelmeyeceğini düşünüyoruz.

KADINLAR görünüşe odaklanma eğilimindeyken, erkekler genellikle sosyal statüye önem verir. Sanki birbirine bağlanan farklı maskeler takıyorlar.

SIRLARIN paylaşılması, yabancılar arasında bile çekicilik yaratabilir.

MUTLU olduğunuzda, idare etmek için daha az uykuya ihtiyacınız olur.

Üzgün olduğunuzda, daha fazla uykuya ihtiyacınız olduğunu hissedersiniz.

BİRÇOK kişi güçlü olmanın hiçbir zaman acı çekmemek anlamına geldiğini düşünür ama gerçekten güçlü insanlar acıyı hisseder ve yine de devam ederler.

KENDİNE güvenen erkekler zor zamanlarında başkalarının kendilerini nasıl gördüğü konusunda endişelenmezler; olumsuz görüşlerden korkmadan düşüncelerini paylaşırlar.

GÜVENSİZ erkekler genellikle kendilerinden şüphe ederler ve çok fazla özür dileyebilirler veya başkalarını hediyelerle kazanmaya çalışabilirler.

İNSANLAR hem kendilerine hem de başkalarına yalan söylemekte ustadırlar.

KADINLAR genellikle sosyal güce sahip erkekleri tercih ederler. Aşırı hayranlık duymak veya itaatkar olmak işe yaramayabilir.

BİRİNİN sadece hareketlerini izleyerek onun hakkında çok şey öğrenebilirsiniz.

KADINLAR, erkeklerin kendilerine aşırı hayranlık duymasını çoğu zaman çekici bulmazlar.

ENDİŞELENMEK nadiren bir durumu iyileştirmeye yardımcı olur.

SADECE içinizden bir parça bunun bir miktar doğru olduğuna inandığında kendinizi aşağılanmış hissedebilirsiniz.

HAREKETE geçmek psikolojik olarak sizi destekler; ne kadar çok hareket ederseniz, devam etme motivasyonunuz o kadar artar.

HAYAT ironik olabilir.

Genellikle, iyi adamlar kadınları rahat ettirmeye çok fazla odaklanır ve sonunda kadınların pek ilgi göstermediği bir arkadaşlık bölgesine yerleştirilirler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İtalya'da bir adam, düğün davetiyelerini kontrol ederken kendisinin de davetli listesinde olduğunu görüp şaşırdı. Bir an için düğünün kendi düğünü olduğunu unutmuş, eşine dönüp "Beni davet etmişler, gitmeli miyim?" diye sormuştu!

Eşinin şaşkın bakışıyla durumu fark eden damat, bu hikayeyi düğünde mizahi bir şekilde anlatınca herkes kahkahaya boğuldu.



TESPİTLİ YORUM

@ddreadladyy Lan bu erkeklerin de arkadaşlık ilişkileri çok garip, birbirlerinin tüm değerlerine sövüyorlar ama iki taraf da alinmiyor...



GÜLÜ YORUM

@Sckekmek Babama bugün toplantıda meyve suyu vermişler.

"Şekerim var içmeyeyim ama evde küçük kızım var ona götüreyim" demiş, almış getirmiş. Küçük (26)...