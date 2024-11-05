PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Erkek bilgileri
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 5 Kasım 2024

Erkek bilgileri

"BABA Beyni" adı verilen benzersiz bir fenomen vardır. Yeni baba olmuş erkeklerin beyinlerinde empati ve şefkati düzenleyen kısımda yapısal değişiklikler yaşanır.
Bu yüzden ilk başta ilgisiz olan birçok erkek, çocuk sahibi olduklarında aniden aşırı şefkatli hale gelir.
ERKEKLER kadınlara göre uzun süreli strese daha yatkındır. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü erkeklerin vücudundaki kortizol (stres hormonu) daha uzun sürede düşer. Bu yüzden erkekler kötü bir ruh halinde olduğunda bu durum günlerce sürebilir. Erkekler kadınlardan 2-3 kat daha uzun süre dayanabilir.
BİR erkeğin sesi, hoşlandığı biriyle konuşurken değişir. Ses tonu daha derin ve ağırlaşır. Bu kasıtlı değildir, ancak testosteron hormonunun etkisi nedeniyle vücudun doğal bir tepkisidir.
Komik, değil mi? Kendileri seslerinin değiştiğinin farkında olmasalar bile.
KALIN sakallı erkekler partnerlerine karşı daha sahiplenici olma eğilimindedir. Kalın sakallar ve testosteron seviyeleri arasındaki ilişki sahiplenme ve korumacılığı artırır.
ERKEKLER pazarlama tarafından daha kolay kandırılır.
Erkeklerin rekabet veya meydan okuma unsurları içeren reklamlara inanma olasılığı % 76 daha fazladır.
Ayrıca " sınırlı süreli teklif" promosyonlarına daha kolay kapılırlar.
SIRT üstü uyuyan erkekler ilişkilerde daha baskın olma eğilimindedir.
Uyku Araştırmaları Derneği'nin yaptığı bir araştırma, uyku pozisyonu ile kişilik özellikleri arasında bir korelasyon buldu. İlginç, değil mi? Hiçbir bağlantısı yokmuş gibi görünse de...
KEDİ beslemeyi seven erkeklerin, evcil hayvan beslemeyenlere göre % 23 daha az stres seviyeleri vardır. Şaşırtıcı bir şekilde, etki köpeklere göre daha belirgindir.
ERKEKLERİN ilk görüşte aşık olma olasılığı daha yüksektir. Ancak devam etme süreci de daha uzundur. Erkekler "ilk görüşte aşk" yaşadıklarını kabul ederken, kadınlar yalnızca % 28'dir.
"ERKEK Cevap Sendromu" denen bir şey var. Bu, erkeklerin aslında cevabı bilmedikleri halde soruları cevaplama eğilimidir. Biliyormuş gibi yaptıkları için değil, erkek beyninin her soruna çözüm aramaya programlanmış olması nedeniyle.
BEL çevresi 94 cm'den büyük olan erkeklerin yaşlılıkta Alzheimer'a yakalanma riski % 60 daha fazladır. Bu da beni hemen bel ölçümü yaptırmaya yöneltti.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Türkiye'de bir koşu yarışında, bir sporcu maratona çay bardağıyla katıldı. Yarış boyunca elinde bir bardak çay taşıyan bu kişi, bitiş çizgisine geldiğinde bardağı hâlâ doluydu!
İzleyenler arasında büyük kahkaha tufanı koparken, adam "Çaysız yapamam!" diyerek tüm gözleri üzerine çekti.

TESPİTLİ YORUM
@amdirground Kuaförünüzle samimiyeti arttırdıkça saçınızı keserken özenme oranı bir o kadar düşüyor. Fazla samimiyet her alanda mutsuzluk, refah düşüklüğü getiriyor cidden..

GÜLÜ YORUM
@Parodianne1 Kocama "Sana evlilik yıl dönümümüzde ne alsam seni mutlu eder?" diye sordum.
"Bir şey alıp masraf yapmazsan çok mutlu olurum" diyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İlk izlenimlerin sanatı 04 Kasım 2024, Pazartesi Kadınların erkeklerde fark ettiği şeyler! 03 Kasım 2024, Pazar Bir kıza yaklaşmadan önce her zaman bu adımları bilin 02 Kasım 2024, Cumartesi Arkadaşa aşık olmak 01 Kasım 2024, Cuma
Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı
Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia!
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada
Galatasaray’da 2 kadro dışı belli oldu!
G.Saray'da 2 kadro dışı! Buruk kararını verdi
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandı
GFB lideri Gölbaşı tutuklandı
CANLI | İsrail’den Suriye’ye saldırı! Hamas ile El Fetih’ten Kahire’de Gazze görüşmesi | Tel Aviv’de sızıntı krizi
İsrail'den Suriye'ye saldırı
SON DAKİKA