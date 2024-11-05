"BABA Beyni" adı verilen benzersiz bir fenomen vardır. Yeni baba olmuş erkeklerin beyinlerinde empati ve şefkati düzenleyen kısımda yapısal değişiklikler yaşanır.

Bu yüzden ilk başta ilgisiz olan birçok erkek, çocuk sahibi olduklarında aniden aşırı şefkatli hale gelir.

ERKEKLER kadınlara göre uzun süreli strese daha yatkındır. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü erkeklerin vücudundaki kortizol (stres hormonu) daha uzun sürede düşer. Bu yüzden erkekler kötü bir ruh halinde olduğunda bu durum günlerce sürebilir. Erkekler kadınlardan 2-3 kat daha uzun süre dayanabilir.

BİR erkeğin sesi, hoşlandığı biriyle konuşurken değişir. Ses tonu daha derin ve ağırlaşır. Bu kasıtlı değildir, ancak testosteron hormonunun etkisi nedeniyle vücudun doğal bir tepkisidir.

Komik, değil mi? Kendileri seslerinin değiştiğinin farkında olmasalar bile.

KALIN sakallı erkekler partnerlerine karşı daha sahiplenici olma eğilimindedir. Kalın sakallar ve testosteron seviyeleri arasındaki ilişki sahiplenme ve korumacılığı artırır.

ERKEKLER pazarlama tarafından daha kolay kandırılır.

Erkeklerin rekabet veya meydan okuma unsurları içeren reklamlara inanma olasılığı % 76 daha fazladır.

Ayrıca " sınırlı süreli teklif" promosyonlarına daha kolay kapılırlar.

SIRT üstü uyuyan erkekler ilişkilerde daha baskın olma eğilimindedir.

Uyku Araştırmaları Derneği'nin yaptığı bir araştırma, uyku pozisyonu ile kişilik özellikleri arasında bir korelasyon buldu. İlginç, değil mi? Hiçbir bağlantısı yokmuş gibi görünse de...

KEDİ beslemeyi seven erkeklerin, evcil hayvan beslemeyenlere göre % 23 daha az stres seviyeleri vardır. Şaşırtıcı bir şekilde, etki köpeklere göre daha belirgindir.

ERKEKLERİN ilk görüşte aşık olma olasılığı daha yüksektir. Ancak devam etme süreci de daha uzundur. Erkekler "ilk görüşte aşk" yaşadıklarını kabul ederken, kadınlar yalnızca % 28'dir.

"ERKEK Cevap Sendromu" denen bir şey var. Bu, erkeklerin aslında cevabı bilmedikleri halde soruları cevaplama eğilimidir. Biliyormuş gibi yaptıkları için değil, erkek beyninin her soruna çözüm aramaya programlanmış olması nedeniyle.

BEL çevresi 94 cm'den büyük olan erkeklerin yaşlılıkta Alzheimer'a yakalanma riski % 60 daha fazladır. Bu da beni hemen bel ölçümü yaptırmaya yöneltti.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Türkiye'de bir koşu yarışında, bir sporcu maratona çay bardağıyla katıldı. Yarış boyunca elinde bir bardak çay taşıyan bu kişi, bitiş çizgisine geldiğinde bardağı hâlâ doluydu!

İzleyenler arasında büyük kahkaha tufanı koparken, adam "Çaysız yapamam!" diyerek tüm gözleri üzerine çekti.



TESPİTLİ YORUM

@amdirground Kuaförünüzle samimiyeti arttırdıkça saçınızı keserken özenme oranı bir o kadar düşüyor. Fazla samimiyet her alanda mutsuzluk, refah düşüklüğü getiriyor cidden..



GÜLÜ YORUM

@Parodianne1 Kocama "Sana evlilik yıl dönümümüzde ne alsam seni mutlu eder?" diye sordum.

"Bir şey alıp masraf yapmazsan çok mutlu olurum" diyor.