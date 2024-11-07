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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 7 Kasım 2024

Psikolojik hileler-1

Sosyal bir toplantıda birinin adını unutursanız, onu tanıdığınız biriyle tanıştırın. Otomatik olarak adını söylerler ve siz de onu yakalayabilirsiniz.
İnsanlara isimleriyle hitap edin. İnsanlar isimleriyle hitap edilmeyi severler ve bu, hemen bir güven ve arkadaşlık duygusu oluşturacaktır.
Diyelim ki arkadaşınız sizi Mehmet ile tanıştırdı. 5 dakika sonra ayrılmaya karar verdi. Sadece "güle güle" demeyin, bunun yerine "güle güle Mehmet!" deyin.
Bir grup insan güldüğünde, insanlar içgüdüsel olarak o grupta kendilerine en yakın hissettikleri kişiye bakarlar.
Birine bir soru sorarsanız ve onlar sadece kısmen cevap verirlerse sadece bekleyin. Sessiz kalır ve göz teması kurarsanız genellikle konuşmaya devam ederler.
Eğer kendinizi diğer insanları görmek için gerçekten mutlu ve heyecanlı hale getirirseniz, onlar da size aynı şekilde tepki verecektir.
Bu her zaman ilk seferde olmaz, ancak bir dahaki sefere kesinlikle olacaktır.
Sinirli olduğunuzda sakız çiğneyin, örneğin topluluk önünde konuşma veya bungee jumping yaparken.
Eğer beynimizde bir şey 'yediğimiz' zaman, 'Tehlikede olsaydım yemezdim. O halde tehlikede değilim' diye akıl yürütür.
İnsanlar bana kızdığında; eğer sakin kalırsam daha da kızacaklar ve sonra bundan utanacaklar.
İlk buluşmada, kalplerini attıracak heyecan verici bir yere götürün. Örneğin, roller coaster veya korku filmi. Bu, adrenalinlerini yükseltir. Aktiviteden ziyade sizinle vakit geçirmekten hoşlandıklarını düşünmelerini sağlar.
Birinden sizden küçük bir iyilik yapmasını istediğinizde, bilişsel uyumsuzluk, o kişinin bu iyiliği yaptığı için sizden hoşlandığına inanmasına yol açacaktır.
Dik durun, kambur durmayın, elleriniz ceplerinizden çıkmış olsun ve başınız yukarıda olsun.
Bu sadece bir klişe değil - aslında kendinizi daha iyi hissediyorsunuz ve etrafınızdaki insanlar size daha fazla güveniyor.
Kesinlikle gerekli olmadıkça "Bence" ve "İnanıyorum" demekten kaçının. Bunlar güven uyandırmayan ve kelimenin tam anlamıyla size hiçbir faydası olmayacak ifadelerdir.
DEVAMI YARIN

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Japonya'da bir adam, arabasını çalıştırdıktan sonra kısa bir süreliğine indi.
Direksiyonun başındaki köpeği de onun geri döneceğini sanarak beklemeye başladı. Ancak arabanın freni boşa çıkınca köpek direksiyonda, adamın arabasıyla kısa bir mesafe ilerledi. Yoldan geçenler köpeği taksi kullanıyormuş gibi görünce şaşkınlıkla izledi!
Neyse ki kimse zarar görmedi, ama köpeğin "araba kullanma macerası" tüm sosyal medyada yayıldı.

TESPİTLİ YORUM
@dicdmora Zengin keli diye bir şey var. Böyle daha sağlıklı mı gözüküyor.
Daha mı çok parlıyor tam açıklayamıyorum ama bazılarının kelinden zengin olduğu anlaşılıyor.

GÜLÜ YORUM
@terzioglu_hacer 1. Sınıf öğrencim derste "e" yazarken sıkılmış kalkmış gidiyor nereye dedim ben. Sıkıldım eccik hava alıp geleceağm yav dedi. Keşke bana sorsaydın canım diyorum sen de mi gelecaağdın ki diyor.

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