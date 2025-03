1. Bölüm: Kahve Dökmeli, Çarpışmalı Tanışma Sen elinde kahveyle yolda yürürken, ben de kulaklık takıp dünyanın en önemli toplantısına yetişiyormuş gibi hızlı adımlarla geçerken birbirimize çarpıyoruz.

Kahve üstüme dökülüyor, ben "Görmüyor musunuz?" diye çıkışıyorum, sen de "Asıl sen önümde ne arıyorsun?" diye karşılık veriyorsun. 3 saniye boyunca göz göze gelip, iç seslerimiz devreye giriyor:

Duygusal fon müziği başlar...

Ben: "Bu gözler… Tanrım, bu nasıl bakış?" Sen: "Bu adam çok sinir bozucu ama neden kalbim pıt pıt atıyor?" Ama tabii ki kavga ediyoruz, çünkü daha 100 bölüm var.

10. Bölüm: Durduk Yere Büyük Bir Yanlış Anlaşılma Beni eski sevgilimle kafede görüyorsun (aslında o bana "Biz sadece arkadaşız" diyen ama beş bölüm sonra gerçeği itiraf eden kişi). O an arkada slow-motion ile gözlerin doluyor, kamera yüzüne 7 farklı açıdan zoom yapıyor. Telefonumu açıyorsun ama meşgul çalıyor. O an iç sesin devreye giriyor:

Sen: "Demek ki beni hiç sevmemiş… Her şey bir yalandı…" Ben: (Kafede) "Hayır Pelin, ben seni değil onu seviyorum!" Ama sen gitmiş oluyorsun.

25. Bölüm: Asıl Düşman Ortaya Çıkıyor Meğer ilişkimizin en büyük düşmanı, benim kötü kalpli annemmiş! Kadın her sahnede merdivenlerden ağır ağır inerek "Bu kız sana göre değil, oğlum" diyor. Sen de gözlerin dolu dolu, "Ben seni hak etmiyorum galiba" diyerek fedakarlık yapmaya karar veriyorsun. Ama ben durumu anlayınca annemin karşısına geçip:

"Ben aşkım için savaşırım!" diyorum.

Tabii annem pes etmiyor.

Ertesi gün gazetelerde "Ünlü iş adamının sevgilisi gece kulübünde yakalandı" haberleri çıkıyor (fotoğraf tamamen montaj ama kimse bunu düşünmüyor).

40. Bölüm: Ağır Dram + Hafıza Kaybı Tam barışacakken ben kazaya uğruyorum. (Sebep: Kötü adam arabamın frenlerini kesmiş.) Hastanede gözlerimi açıyorum ve doktor "Maalesef son iki yılı hatırlamıyor" diyor. Sen ağlayarak başucuma geliyorsun, ben sana boş boş bakıp:

"Pardon, siz kimsiniz?" diyorum.

O an arkada fon müziği:

"Unutamam seni, unutamam seni…" Sen odadan çıkıp yağmurda yürümeye başlıyorsun. Tabii ki şemsiye açmıyorsun çünkü Türk dizilerinde ıslanmayan başrol gerçek bir başrol değildir.

70. Bölüm: Mükemmel Evlenme Teklifi Ama Sonunda Felaket Nihayet mutlu bir sahne geliyor.

Sahilde mumlarla "Benimle evlenir misin?" yazıyorum. Sen tam "Evet!" diyecekken, fonda romantik piyano müziği çalıyor ve tam o an, uçurumdan bir araba aşağı yuvarlanıyor!

Arabadan kim çıkıyor? Benim öldü sandığımız eski nişanlım!

Ve orada bitiyor...

Final: Ölüm, Ayrılık ya da Açık Uçlu Mutluluk Eski nişanlımın dönüşüyle şok olup hafızamı tekrar kaybediyorum. Sen hastane kapısında "Sonsuza kadar bekleyeceğim" diyorsun ama dizi öyle bitiyor, ben seni hatırlıyor muyum belli değil.

