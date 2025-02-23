Evdeki Bitkilerin Psikoloğu

"Bu çiçek çok solgun, depresyona girmiş olabilir.

Biraz Mozart açıp konuşmam lazım..."

Market Dedektifi

"Bu süt fazla ucuz, kesin tarihi geçmiş!" diye bağırarak kasiyere sorgu ışığı tutar.

Oyunbozan Kahin

Filmin başında, "Bu kesin katil, ben anladım!" diyerek herkesin keyfini kaçırır.

Yan Masadaki Konu Uzmanı

Başka masada konuşulan bir konuya "Yanlış biliyorsunuz, aslında olay şöyle..." diyerek girer.

Trafik Polisi Kılıklı

"Bu şeritte gitmen lazım, hızını azalt, sinyal versene be adam!" diye yan arabaya bağırır ama ehliyeti yoktur.

WhatsApp Komplo Avcısı

Her gruba "Bunları mutlaka okuyun, gerçekleri öğrenin!" diye şüpheli linkler yollar.

Gözlüksüz Hakem

Maç izlerken televizyondaki hakeme "Senin gözlerin bozuk mu kardeşim?" diye bağırır ama gözlüğü mutfakta unutmuştur.

Doktor Google Mezunu

"Doktor bey, ben internetten baktım, benim hastalığım kesin şu!" diyerek tıbbi teşhis koyar.

Aşk Meleği (!)

"Siz aslında çok yakışırsınız, sizi ayarlayayım mı?" diyerek kimsenin istemediği çöpçatanlık işine girer.

Park Yeri Avukatı

Başkasının yerine park eden araca "Buraya park edemezsin, burası Ahmet abinin yeri!" diye savunmaya geçer.

Pazarcı Müfettişi

"Bunlar hormonlu mu?

Kendi seranız mı? Kendi elinizle mi topladınız?" diye sorguya çeker.

Telefonun Şarj Bekçisi

"O şarj kablosu benimki mi? Seninki kaç watt?

Telefonun kaçta, benim %12 kaldı!" diyerek priz başında kavga çıkarır.

Düğün Gıybetçisi

"Bu düğün çok masraflı olmuş ama bak bakalım, kaç yıl sürecek?" diye düğünde dedikodu başlatır.

Sporcu Danışmanı

"Protein tozu kullanıyorsan böbreklerin gider!" diyerek spor salonunda herkese ücretsiz sağlık tavsiyesi verir.

Deniz Seviye Uzmanı

"Bu deniz bugün bir değişik, kesin tsunami falan olacak, fazla açılmayın!" diye sahilde panik yaratır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İNGİLTERE'NİN Eastbourne bölgesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli Alan Slattery, banka soymaya karar verdi ama planı fiyaskoyla sonuçlandı. İlk gittiği bankada kasiyere bir tehdit notu uzattı ancak el yazısı o kadar kötüydü ki kimse okuyamadı.

Slattery, anlaşılmayınca panikle bankadan ayrıldı.

İkinci girişimi de aynı sebeple başarısız oldu.

Üçüncü denemesinde kasiyer yazıyı bir şekilde okuyarak 2.400 sterlin verdi, ancak güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı.

Mahkemede 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Slattery, "Tarihin en beceriksiz soyguncusu" olarak anıldı.



GÜLÜ YORUM

@semsems00 2 gündür sıvı detoksu yaptım, Allah affetsin eximi unuttum yanlışlıkla, açım çok açım. Herif araya kaynadı, 1 somuna komple akrabamı unuturum.

Karbonhidratsızlık benden çok şey götürdü.