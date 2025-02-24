MARKETTE "2 al 1 öde" yazısını görüp kasiyere "Hani bedavaydı?" diye sorunca "Efendim, o diğer ürünü alırsanız geçerli" cevabını almak.

Kardeşim, o zaman "2 al, 1'ini bedavaya getir" deyin, niye beni tongaya düşürüyorsunuz?

İNTERNETTEN "ücretsiz kargo" diye alışveriş yapıp, ödeme ekranında kargo ücreti görünce "Bu ne şimdi?" demek.

Ücretsiz kargo dediniz, ben de bedava sandım, meğer 500 TL'lik alışveriş lazımmış, kazık direk bana geçti.

LOKANTADA garsonun "Çorba taze mi?" sorusuna "Tabii ki taze, abicim!" deyip dünkü çorbayı getirmesi.

Kaşığı daldırdım, naber dedim, çorba "Dünden beri buradayım" diye cevap verdi.

TELEFON kampanyasında "Sınırsız internet" diye paket alınca, 10 GB sonra hızın kaplumbağa moduna düşmesi.

Sınırsız dediniz, ben de sonsuza kadar Netflix izlerim sandım, meğer sınırsız kazıkmış.

PAZARDA "Abla, domatesler köylü malı, organik!" deyip eve gelince plastik gibi koktuğunu fark etmek.

Köylü malı dedin, ben de "Ayşe Teyze topladı" sandım, meğer fabrika çıkışıymış.

TAMİRE "50 TL'ye yaparız" deyip, iş bitince "Parça değişti, 300 TL" diyen ustaya aval aval bakmak.

Hani 50'ydi? "O sadece bakma parası" dedi, bir de çay içtim diye mi fatura kabardı?

"SON 1 ürün, hemen al!" diye indirim sitesinden kaptığın şeyin ertesi gün daha ucuza satıldığını görmek.

Son 1 dediniz, ben de panikledim aldım, meğer son 1 milyonmuş!

TAKSİ şoförünün "Kısa yoldan götüreyim" deyip şehir turu attırması ve ücreti ikiye katlaması.

Kısa yol dedin, ben de "5 dakikada evdeyim" sandım, meğer turistik geziymiş.

"DENEME dersi ücretsiz" diye kursa yazılıp, ilk dersten sonra "Kaydolmazsan 200 TL öde" dediklerini duymak.

Ücretsiz dediniz, ben de bedava bilgi alırım sandım, meğer deneme değil tuzakmış.

"HEDİYE çeki kazandınız!" mesajına sevinip, çeki kullanmak için 100 TL'lik alışveriş yapman gerektiğini öğrenmek.

Hediye dediniz, ben de "Oh be, beleş bir şey kaptım" dedim, meğer hediye bana kazıkmış.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Ankara'da bir taksici, müşterisinin "Acil bir yere yetişmem lazım" diyerek yanında canlı bir tavukla taksiye bindiğini anlatmış.

Müşteri, taksinin içinde tavuğu serbest bırakınca hayvan panikle şoförün kucağına zıplamış.

Taksici, "Hem direksiyonu çeviriyorum hem tavuğu tutmaya çalışıyorum" diyerek olayı gülerek anlatmış.



GÜLÜ YORUM

@SirMuratPL Sevgilinize veya bir kız arkadaşınıza "Telefonuma senin fotonu koydum" deyin, "Teşekkür ederim" falan demez, direk "Hangi fotomu koydun?" der.



TESPİTLİ YORUM

@MisterNobadi Ulan madem çocuklar için göz yakmayan şampuan yapılabiliyor, bizim gözümüzü neden yakıyorsunuz...



ALKIŞLI YORUM

@resimdekiaktris Siz istiyorsunuz ki, hiç çalışmayayım, hep param ve vaktim olsun, ayağıma hiç taş değmesin. Ben de tam olarak bunu istiyorum.