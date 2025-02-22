Dumanla Haberleşme Uzmanı: Mesajınız büyük ihtimalle yolda kayboldu.

Nokia 3310'dan Beri Cevap Bekleniyor: En son hızlı cevap verdiğinde SMS 25 kuruştu.

WhatsApp'ın Son Kalan Mektup Arkadaşı: Sevgili dostum, mesajını aldım. Cevap yazmam 2-3 ay sürebilir.

Salyangoz Postacılık Hizmeti: Mesajı bir salyangoz taşıyor, lütfen sabırlı olun.

Beyin Fırtınası mı? Fırtına Beyini mi?: 5 kelimelik bir cevabı düşünmek için 3 gün harcıyor.

Netflix Dizilerinden Bile Yavaş: Cevap gelene kadar 2 sezon bitirirsin.

Cevap Vermek İçin Ruh Eşini Bekliyor: Mesajın enerjisiyle uyumlanmam lazım…

Dede Torun Muhabbeti: Yazdığınızda gençti, cevap verdiğinde yaşlanmış olabilir.

NASA Onaylı Mesaj Yörüngesi: Mesajınız önce Ay'a uğrayıp geri dönüyor.

Antika Gibi Değerleniyor: Mesajın tarihi değeri artınca cevap veriyor.

Kendiyle Konuşuyor Sanıyor: Cevap vermek yerine içinden cevaplıyor olabilir.

Zaman Yolcusu: Geçmişten gelen mesajlara gelecekte cevap veriyor.

WhatsApp'ı Hafta Bir Açan: Vay be, bana mesaj atmışsın… 6 ay önce!!!

Sonradan Jeton Düşen: Cevap yazarken "Bu neydi ya?" diye düşünüyor.

"Telefonum Sessizdeydi": 7/24 elinde olan telefonun, tam o mesaj geldiğinde sessizde olması mucizesi.

WhatsApp Arkeoloğu: Gelen mesajları ancak kazı yaparak buluyor.

Sistem Güncellemesi Yapıyor: Cevap yazmadan önce kendini bir süre offline moda alıyor.

Kaplumbağa Terbiyecisi: Cevap yazarken, önce tüm ihtimalleri değerlendiriyor, sonra unutuyor.

"Tam Yazacaktım Ki Unuttum" Klasiği: Cevap vermek için telefonu eline alıyor ama sonra TikTok'a dalıyor.

"Kafamda Cevapladım" Sendromu: Mesajı gördü, cevap verdiğini sandı ama sadece kendi içinde konuştu.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Brezilya'da bir adam, gaz dolu balonları bir plastik sandalyeye bağlayarak uçmaya karar verdi. İlk başta hafifçe yükseldi ama rüzgâr onu hızla sürükledi ve adamın havada yönünü kontrol etme şansı olmadı. Hava trafik kontrolü, sandalyeyle havada süzülen bir adam olduğu yönünde ihbarlar almaya başladı!

Polis, adamı kurtarmaya çalışırken, o da havada çaresizce oturuyordu.

Sonunda balonları patlatıp yere indirildi ve hava sahasını ihlal etmekten ceza aldı.

TESPİTLİ YORUM

@mortifera Bir insanın aileden zengin olup olmadığını anlamak için sucuk doğratın.

Az gramajdan bol dilim çıkarma saplantısı zamanla geçmiyor.

GülüYorum

@sobalgaz Kalabalık iddaa bayisinden kupon tahsil ederken yaşanılan gurur.

Oğlunun yemin töreninde falan yaşayamazsın bu duyguyu...