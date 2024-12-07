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Futbolcuların komik cevapları

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarih 7 Aralık 2024

Bazı oyuncular vardır bazen oyunları bazen de sözleri ile damga vururlar gündeme...
İşte onlardan 14 tanesi.
Zinedine Zidane:
Muhabir: "Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olmak nasıl bir duygu?" Zinedine Zidane: "Bilmem, Paul Scholes'a sor."
David Beckham:
Muhabir: "Futbolu ne zaman bırakmaya karar verdin?" Beckham: "Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim."
Tolga Zengin:
Muhabir: "Olimpiyat Stadı hakkında ne düşünüyorsun?" Tolga: "Olimpiyat Stadı'nda güzel olan tek şey isminin ''Atatürk' olması."
Şota Arveladze:
Muhabir: "En beğendiğin gollerin hangisi?" Şota: "Oğlum ve kızım."
Daniel Amokachi:
Muhabir: "Hükümet yetkililerinin futbola ilgili olması konusunda ne düşünüyorsunuz?" Amokachi: "Çok normal, ikimiz de trübünlere oynuyoruz"
Patrice Evra:
Muhabir: "Paris Saint Germain'e transfer olacak mısın?" Evra: "Bu transferin gerçekleşmesi için Ferguson'u öldürmeniz gerekli."
Diego Maradona:
Muhabir: "Messi'yi mi tutuyorsunuz, Ronaldo'yu mu?" Maradona: ''Messi'yi ya da Ronaldo'yu tutacağınıza ikisini de tutun, futbolun zevkini yaşayın.''
Sergen Yalçın:
Muhabir: "Sence Fernandes yıldız değil mi?" Sergen Yalçın: "Bence hiç değil. Ben Hagi'yle oynadım."
Jürgen Klopp:
Muhabir: "Jose Mourinho'nun takımınızı izlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" Klopp: "Arasaydı, iyi bir takım olduğumuzu söylerdim, gelmesine gerek yoktu."
Phil Jones:
Muhabir: Wayne Rooney Manchester United'da mutsuz mu?
Phil Jones: "Antrenmanlarda mutlu ve gayet rahat.
Hatta bize, o kötü şakalarından bile yapıyor."
Zlatan Ibrahimovic:
Muhabir: "Dünyanın en güzel kadını kim?" Ibrahimovic: "Bilmiyorum henüz görmedim ama gördüğüm zaman benim sevgilim olur."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Pensilvanya'da yaşayan Clayton ve Carrie Law çifti, bankadan çektikleri 4.000 doları evlerine getirip mutfak masasına bıraktıktan sonra kaniş cinsi köpekleri Cecil'in paraları yediğini fark etti. Veterinere götürülen köpeğin mide içeriği çıkarılarak paraların bir kısmı kurtarıldı.
Ancak çift, yaklaşık 450 doların geri getirilemeyecek şekilde zarar gördüğünü açıkladı.

GÜLÜ YORUM
@dremrekaratass_ Kardeşim halamla çektiği fotoyu halamında bulunduğu Watsapp grubuna attı.
Annem sadece kendine atılmış gibi anlayıp "Halan da bizim evdeki damacananın yürümüş hali" diye mesaj attı. Grupta fırtına öncesi sessizlik hakim...

TESPİTLİ YORUM
@voicexnews Kızların 72 saat aralıksız dedikodu yapıp en son neyse ya bize ne demesi nasıl bir krallıktır.

ALKIŞLI YORUM
@amazingbigchef Eve gelirken hanıma bişey lazım mı dedim?
Sen lazımsın dedi.
Koştur koştur geldim perde astırdı.

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