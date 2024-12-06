KIZLAR seslerini kontrol ederek gerçekten seksi olabilirler.

ERKEKLER kızların şikayet etmesinden, kızlar ise erkeklerin sessizliğinden daha fazla hoşlanmazlar.

AŞK sözleri sol kulağa daha hoş gelir.

BİRBİRİNİ seven insanlar yüzlerine baktıklarında kalp atışları senkronize olur.

ÖPÜŞMEK için 146 kas grubunun çalıştırılması gerekir.

BİRİNDEN hoşlanıp hoşlanmadığınıza karar vermek sadece 4 dakikanızı alır.

ÇİFTLER arasındaki küçük kavgalar yakınlığın korunmasına yardımcı olur.

FİKİR sormak, kişinin kendisini daha çok sevmesini sağlar.

BİRLİKTE romantik filmler izlemek boşanma oranlarını düşürebiliyor.

İKİ yabancının bir arada oturup konuşmaya ve bakışlarını birbirlerinden ayırmamaya zorlanması durumunda birbirlerine aşık olma ihtimalleri yüksektir.

EVCİL hayvanı olmayan insanlar evcil hayvanların önemini anlayamaz. Ayrıca cenaze töreni olmayanlar da yakınları ölenlerin üzüntüsünü anlayamaz. Buna empati boşluğu denir ve bu bir tür bilişsel önyargıdır.

KAN şekeri düşük olan sevgililerin kavga etme olasılığı daha yüksektir.

SEVGİLİNİZİN fotoğraflarına bakmak acınızı bir nebze olsun hafifletebilir.

BİR erkek, hayatındaki kızlara bakarak ortalama bir yıl geçirir.

HER sabah eşlerini öpmeye alışkın olan kocalar, alışkın olmayanlara göre yaklaşık 5 yıl daha uzun yaşıyor.

BİR ilişkide erkekler kızlardan daha hızlı "Seni seviyorum" deme eğilimindedir.

İYİ bir arkadaşlık sitesi seçmek, ilişki kurmak için çok önemlidir.

EN yakın arkadaşınızla evlenirseniz boşanma riskiniz % 70'in üzerinde azalabilir.

AŞIK olduğunuzda telefonda bir saatten fazla konuşursanız, kulağınızdaki kir yaklaşık 700 kat artar.

BİRÇOK kız, erkeklerin ne düşündüklerini bilmeleri gerektiğini düşünür. Buna şeffaflık yanılsaması denir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İstanbul'da bir grup astronom, gökyüzünü izlemek için bir araya gelirken, yanlışlıkla bir uçak ışığına yıldız olarak bakmışlardı.

Yanlış kayma hareketini gören astronomlar, daha sonra "Yanlış yıldız" konusunu sosyal medya üzerinden eğlenceli bir şekilde tartıştılar.

İstanbul'daki astronomlar arasında "Yıldız kayarken, bir uçağın yakından geçmesi" komik bir şekilde gündem oldu. Olay, bilimsel bir hatanın eğlenceli yönlerini vurgulayan haberlerle yayıldı.



GÜLÜ YORUM

@ibrhmgrp Dedeme dokunmatik telefon aldım.

Torunlarından birisi telefona savaş oyunu yüklemiş.

Otururken bildirim gelmiş:

"Köyünüze saldırı düzenleniyor" diye. Adam heyecanla apar topar ilk uçağa atlayıp köye gitti.



TESPİTLİ YORUM

@Overlokcu12 Fakiriz demiyorum ama biraz önce dedemin üstüne çaydanlık devrildi, ısındım diye sevindi...