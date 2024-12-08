Bir Erkek Ortalama 6 Ayını Sakal Büyütmeye Harcar

Hayatları boyunca sakal bırakmayı tercih eden erkekler, ortalama 6 ayı sakallarını büyütmekle geçiriyor. Ayrıca, sakal uzatmanın bir "özgüven simgesi" olduğuna inananların oranı oldukça yüksek.

Renk Körlüğü Daha Çok Erkeklerde Görülür

Erkeklerin yaklaşık %8'i bir çeşit renk körlüğüne sahiptir. Kadınlarda bu oran çok daha düşüktür (yaklaşık %0.5). Belki de bu yüzden "Bu lacivert mi yoksa siyah mı?" gibi sorular daha sık erkeklere sorulur!

Erkekler "Yer Yön" Konusunda Fazla Güveniyor

Bir araştırmaya göre, erkeklerin %50'si kaybolsa bile kimseye yol sormayı tercih etmiyor. Bunun yerine "Ben zaten biliyorum" diyerek yanlış yönlerde gezmeye devam edebilirler. Bu durum özellikle araba kullanırken daha belirgin.

Erkekler Kadınlardan Daha Çok Hıçkırır

İlginç bir şekilde, erkekler kadınlara oranla daha sık ve daha uzun süreli hıçkırık nöbetleri geçirir. Nedenini kimse tam olarak bilmese de bu durum genellikle daha çok gülmeye bağlanır.

Erkeklerin Ortalama Bir Gardırobu Kadınların Yarısı Kadardır

Çoğu erkek kıyafetlerini çok basit tutar. Ortalama bir erkeğin sahip olduğu kıyafet miktarı kadınlarınkine göre yarı yarıya daha azdır. Ama yine de "giyecek bir şeyim yok!" diye şikayet edebilirler.

Erkeklerin Gülme "Stilleri" Daha Gürültülü

Araştırmalara göre, erkekler kadınlara kıyasla daha yüksek sesle gülme eğilimindedir.

Ayrıca, kendi yaptıkları esprilere gülen erkeklerin oranı oldukça yüksektir!

"Erkekler İnşaat İzlemeyi Sever" Teorisi

Bir grup erkek, hiçbir inşaatta çalışmamasına rağmen, sokaktan geçerken bir inşaatı izlemeyi oldukça ilginç bulabilir.

Çalışan makineler ve süreçler nedense hipnotize edici gelebiliyor.

"Başımı Bir Yere Çarptım, Ama İyiyim!"

Erkeklerin acıyı ifade etme şekilleri oldukça komik olabilir.

Çoğu erkek, başını ciddi bir şekilde çarpsa bile "Bir şeyim yok" diyerek olayın üstünü kapatır. Ancak bu, birkaç saat sonra büyük bir şişlikle sonuçlanabilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Türkiye'nin Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Bir kişi, borçlarını ödemek amacıyla kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi. E.A. adlı bu kişi, hazırladığı bir notla babasından 300 bin TL talep etti ve paranın belirli bir yere bırakılmasını istedi. Baba, polise haber verdikten sonra ekipler paranın bırakıldığı yerde beklemeye başladı.

Parayı almaya gelen kişi, şaşırtıcı bir şekilde oğlu E.A. çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.A., ifadesinde borçları nedeniyle böyle bir plan yaptığını söyledi.



GÜLÜ YORUM

@DekioyleSimone Oğlum (2.5 yaşında), robot süpürgemizden hala çok korkuyor. Yere bir şey döktüğünde robot almak için gelecek diye hemen döktüğünü topluyor. Yıllarımı harcasam şu eğitimi veremezdim.



TESPİTLİ YORUM

@ozermm_10 Tükenmez kalemin olayı da çok saçma.

Tükenebilen bir maddeye neden tükenmez adını koymuşlar...