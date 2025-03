Futbol dünyasında birçok oyuncu, sahadaki yeteneklerinin yanı sıra tuhaf alışkanlıkları, ilginç batıl inançları ve garip davranışlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte futbolcuların en ilginç garipliklerinden bazıları:

Laurent Blanc ve Barthez'in Kel Öpme Ritüeli

Fransa'nın efsane stoperi Laurent Blanc, 1998 Dünya Kupası'nda her maç öncesinde kaleci Fabien Barthez'in kel kafasını öperek uğur getirirdi. Bu tuhaf ritüel, Fransa'nın şampiyon olmasıyla ikonik hale geldi.

Johan Cruyff'un Sakız ve Göğüs Vurma Takıntısı

Cruyff, maçlardan önce sakız çiğnemeyi bir ritüel haline getirmişti.

Söylentiye göre, bir gün sakızını unutunca Ajax kaybetti ve o günden sonra maçlara hep sakızla çıkmaya başladı.

Ayrıca, maçlardan önce sahaya adım atmadan önce göğsüne hafifçe vurmayı alışkanlık haline getirmişti.

Gennaro Gattuso'nun Tuhaf Davranışları

Gattuso, saha içinde agresif oyun tarzıyla bilinir ama saha dışında da gariplikleriyle ünlüdür.

Bir keresinde Milan'daki takım arkadaşı Bakaye Traoré'nin başına tokat atarak şaka yapmaya çalışmış, başka bir zaman ise antrenmanda çıplak ayakla yürüyerek konsantrasyon sağladığını söylemiştir.

Dani Alves'in Toprak Yeme Alışkanlığı

Dani Alves, maçlardan önce sahadaki çimlerin birazını ağzına atarak "toprağın enerjisini hissetmek" gibi bir alışkanlığa sahipti. Bunun kendisine sahayla daha iyi bağ kurmasını sağladığını söylüyordu.

Kolo Touré'nin Isınma Takıntısı

Kolo Touré, sahaya çıkarken tüm takım arkadaşlarının çıkmasını beklerdi. Bir keresinde Şampiyonlar Ligi maçında geç kaldığı için Arsenal, ilk 15 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalmıştı.

Mario Balotelli'nin Sonsuz Gariplikleri

Balotelli'nin gariplikleri saymakla bitmez ama birkaç tanesi şunlar:

Evinin banyosunda havai fişek patlatması

Antrenmanda hocası Roberto Mancini ile kavga edip yaka paça dışarı atılması

Trafik polisinin durdurduğunda arabasında 25.000 pound nakit taşıdığını ve "çünkü zenginim" diye açıklama yapması

Mesut Özil'in Tuzaklı Düğme Takıntısı

Mesut Özil, formalarının düğmelerinin hepsini açmadan rahat edemediğini söylemiştir.

Ona göre, kapalı düğmeler boynunu sıkıyormuş ve bu durum performansını etkiliyormuş.

Thibaut Courtois ve Ters Ayakkabı Giyme Ritüeli

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, her maçtan önce sol kramponunu sağ, sağ kramponunu sol ayağına geçirip birkaç adım attıktan sonra doğru şekilde giymeye başlıyordu.

Cristiano Ronaldo'nun Dizilim ve Yatma Takıntıları

Ronaldo'nun serbest vuruşlardan önce bacaklarını açıp durması zaten ünlü bir ritüel ama onun daha fazla takıntısı var:

Otelde kalırken yatak yastıklarını belirli bir düzende dizmeden rahat edemiyor.

Uyurken vücudunun hep belirli bir pozisyonda olmasına dikkat ediyor.

Leighton Baines ve Eski Rockçılık Sevdası

Everton efsanesi Leighton Baines, Premier Lig oyuncularının aksine arabasında lüks hiphop ya da dans müzikleri yerine The Smiths ve Joy Division gibi eski rock gruplarını dinlemeyi seviyordu. Takım arkadaşları onun "futbolcu değil de bir indie rock grubu üyesi gibi" göründüğünü söylerdi.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Rusya'da bir adam, yıllardır süren baş ağrıları nedeniyle doktora gitti.

Yapılan beyin taramasında kafasında bir kurşun olduğu ortaya çıktı.

Şaşkınlık içinde geçmişini sorgulayan adam, 7 yıl önce bir tartışma sırasında vurulduğunu ama sarhoş olduğu için fark etmediğini hatırladı.

Kurşun, hayati bir bölgeye zarar vermediğinden farkında olmadan yıllarca yaşamıştı.

Doktorlar, sağlık riski oluşturmadığı için kurşunu çıkarmamaya karar verdi.



GÜLÜ YORUM

@ugurartis_ Karnım acıktı börekçiye gittim şimdi 3 porsiyon börekle anca doydum adam diyo ki abi sadece yarım porsiyon kadar bi kıymalım kaldı onu da yersen kapatıcam bu gece, Onu da yedim adamla beraber çıktık dükkandan...