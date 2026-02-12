|Sıra No
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Kura Tarihi ve Saati
|Kura Yeri
|1
|Merkez
|Bolu Merkez 1200/500000 Sosyal Konut Projesi
|1200
|Halk Bankası
|12.02.2026 11:00
|Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
|2
|Dörtdivan
|Bolu Dörtdivan 125/500000 Sosyal Konut Projesi
|125
|Ziraat Bankası
|12.02.2026 11:00
|Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
|3
|Gerede
|Bolu Gerede 250/500000 Sosyal Konut Projesi
|250
|Ziraat Bankası
|12.02.2026 11:00
|Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
|4
|Kıbrıscık
|Bolu Kıbrıscık 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|12.02.2026 11:00
|Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
|5
|Mengen
|Bolu Mengen 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|12.02.2026 11:00
|Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
|6
|Mudurnu
|Bolu Mudurnu Taşkesti 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|12.02.2026 11:00
|Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
|7
|Yeniçağa
|Bolu Yeniçağa 125/500000 Sosyal Konut Projesi
|125
|Ziraat Bankası
|12.02.2026 11:00
|Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
TOKİ Bolu isim listesi: 1.950 hak sahibi belirleniyor! Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen...
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla çıkılan hayırlı yolculukta Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar cüzi ödeme koşullarıyla yuvalarına kavuşuyor. TOKİ etabı bugün Bolu'da start verecek. İşte ilçe ilçe detaylar ve TOKİ canlı yayın ekranı...
Giriş Tarihi: