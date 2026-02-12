TOKİ Bolu isim listesi: 1.950 hak sahibi belirleniyor! Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen...

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan büyük konut hamlesi, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen evler, binlerce aileyi kira yükünden kurtarıp güvenli ve modern yuvalarla buluşturuyor. Bu kapsamda TOKİ'nin yeni etabı bugün Bolu'da resmen start alıyor.