TOKİ Bolu isim listesi: 1.950 hak sahibi belirleniyor! Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen...

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla çıkılan hayırlı yolculukta Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar cüzi ödeme koşullarıyla yuvalarına kavuşuyor. TOKİ etabı bugün Bolu'da start verecek. İşte ilçe ilçe detaylar ve TOKİ canlı yayın ekranı...

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan büyük konut hamlesi, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen evler, binlerce aileyi kira yükünden kurtarıp güvenli ve modern yuvalarla buluşturuyor. Bu kapsamda TOKİ'nin yeni etabı bugün Bolu'da resmen start alıyor.

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Büyük Gün: Kura Çekilişi Bolu'da

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bolu halkının heyecanla beklediği kura çekimi gerçekleştiriliyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen 500 Bin Sosyal Konut projesinde, Bolu ayağı için hak sahipleri bugün belirleniyor.

Kura Detayları ve Katılım Bilgileri

Bolu'daki projeler için yapılacak çekilişin detayları şu şekildedir:

  • Tarih: 12 Şubat 2026 (Bugün)

  • Saat: 11.00

  • Yer: Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu

  • Canlı Yayın: Kura çekilişi, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

Bolu etabının kura çekilişi TOKİ'nin resmi canlı yayın ekranı üzerinden takip edilebilir.

Sıra NoİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura Tarihi ve SaatiKura Yeri
1MerkezBolu Merkez 1200/500000 Sosyal Konut Projesi1200Halk Bankası12.02.2026 11:00Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
2DörtdivanBolu Dörtdivan 125/500000 Sosyal Konut Projesi125Ziraat Bankası12.02.2026 11:00Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
3GeredeBolu Gerede 250/500000 Sosyal Konut Projesi250Ziraat Bankası12.02.2026 11:00Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
4KıbrıscıkBolu Kıbrıscık 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası12.02.2026 11:00Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
5MengenBolu Mengen 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası12.02.2026 11:00Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
6MudurnuBolu Mudurnu Taşkesti 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası12.02.2026 11:00Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
7YeniçağaBolu Yeniçağa 125/500000 Sosyal Konut Projesi125Ziraat Bankası12.02.2026 11:00Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
TOKİ Kura Sonucu Sorgulama Rehberi

Bolu'daki toplam 1.950 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenmektedir. Sonuçları şu kanallardan sorgulayabilirsiniz:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama

En hızlı ve resmi yöntemdir:

  • e-Devlet TOKİ Kura Sonucu Sorgulama sayfasına gidin.

  • T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak adınıza çıkan bir sonuç olup olmadığını kontrol edin.

2. TOKİ Resmi Web Sitesi

  • toki.gov.tr adresine girerek "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden T.C. Kimlik Numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

  • Ayrıca "Duyurular" sekmesinde Bolu ili için asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi PDF formatında yayınlanacaktır.

ÜCRET İADESİ NE ZAMAN?

  • Ücret İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları bedeli çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra ilgili banka şubelerinden (Halkbank veya Ziraat Bankası) geri alabilirler.

  • Asil ve Yedek Liste: Kurada hem asil hem de yedek talihliler belirlenmektedir; asil listeden sözleşme imzalamayan olursa hak yedeklere geçmektedir.

