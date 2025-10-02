Flört ve evlilik aslında aynı binanın farklı katları gibidir. Flört, lüks terastaki parti; evlilik ise bodrumda kombiyle boğuşma seansıdır.



Konuşma tarzı:

Flört: Sana kahve ısmarlayayım mı hayatım, aşkım?

Evlilik: Bu kahveyi kim yaptı, neden dibinde telve kalmış?



Hediyeler:

Flört: Çiçek, çikolata, peluş ayıcık.

Evlilik: Çamaşır suyu, market poşeti, faturalara yatırılan otomatik ödeme talimatı.



Kıyafetler:

Flört: En iyi gömlek, ütülü elbise, parfüm şelalesi.

Evlilik: Bu tişörtü yine mi giydin?



Sohbet konuları:

Flört: Hayaller, tatil planları, hobiler.

Evlilik: Kira, kayınvalide ziyareti, hangi odada ampul patladığı.



Mesajlaşma:

Flört: İyi geceler meleğim.

Evlilik: Yatmadan çöpleri atmayı unutma.



Tartışmalar:

Flört: Sen biraz kıskançsın galiba… Evlilik: Kim çöpteki poşeti patlatıp mutfağa mayın döşedi?



Yatak odamıza hoş geldiniz:

Flört: Mum ışığı, romantik müzik.

Evlilik: Horlama senfonisi, telefon ışığında son kez bakılan fatura bildirimi.



Hayata bakış:

Flört: Birlikte yaşlanalım.

Evlilik: Birlikte yaşlanalım ama şu kombi de bizimle yaşlanmasın.



Sonuç:

Flört: Bir fragman gibidir; kısa, renkli, heyecanlı. Ama evlilik, uzun metrajlı bir filmdir: dramı da vardır, komedisi de, hatta bazen korku sahneleri bile… Ama işin güzeli şudur: O filmi birlikte çekersiniz.

Evet, flört daha süslü, daha cilalı görünebilir.

Kalbi pıt pıt attırabilir.

Ama gerçek sahne arkası evlilikte başlar. Çünkü flörtte sadece vitrine bakarsınız; evlilikteyse bütün mağaza sizindir.

Ve en önemlisi...

Flört ederken sevdiğiniz kişi yanınızdadır, ama evlilikte o kişi hem yanınızdadır, hem de arkanızdadır. Bazen sizi eleştirir, bazen kızdırır ama en çok da sırtınızı yaslayacağınız güvenli duvar olur.