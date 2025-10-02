SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Flört vs. evlilik

Flört vs. evlilik

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 2 Ekim 2025

Flört ve evlilik aslında aynı binanın farklı katları gibidir. Flört, lüks terastaki parti; evlilik ise bodrumda kombiyle boğuşma seansıdır.

Konuşma tarzı:
Flört: Sana kahve ısmarlayayım mı hayatım, aşkım?
Evlilik: Bu kahveyi kim yaptı, neden dibinde telve kalmış?

Hediyeler:
Flört: Çiçek, çikolata, peluş ayıcık.
Evlilik: Çamaşır suyu, market poşeti, faturalara yatırılan otomatik ödeme talimatı.

Kıyafetler:
Flört: En iyi gömlek, ütülü elbise, parfüm şelalesi.
Evlilik: Bu tişörtü yine mi giydin?

Sohbet konuları:
Flört: Hayaller, tatil planları, hobiler.
Evlilik: Kira, kayınvalide ziyareti, hangi odada ampul patladığı.

Mesajlaşma:
Flört: İyi geceler meleğim.
Evlilik: Yatmadan çöpleri atmayı unutma.

Tartışmalar:
Flört: Sen biraz kıskançsın galiba… Evlilik: Kim çöpteki poşeti patlatıp mutfağa mayın döşedi?

Yatak odamıza hoş geldiniz:
Flört: Mum ışığı, romantik müzik.
Evlilik: Horlama senfonisi, telefon ışığında son kez bakılan fatura bildirimi.

Hayata bakış:
Flört: Birlikte yaşlanalım.
Evlilik: Birlikte yaşlanalım ama şu kombi de bizimle yaşlanmasın.

Sonuç:
Flört: Bir fragman gibidir; kısa, renkli, heyecanlı. Ama evlilik, uzun metrajlı bir filmdir: dramı da vardır, komedisi de, hatta bazen korku sahneleri bile… Ama işin güzeli şudur: O filmi birlikte çekersiniz.
Evet, flört daha süslü, daha cilalı görünebilir.
Kalbi pıt pıt attırabilir.
Ama gerçek sahne arkası evlilikte başlar. Çünkü flörtte sadece vitrine bakarsınız; evlilikteyse bütün mağaza sizindir.
Ve en önemlisi...
Flört ederken sevdiğiniz kişi yanınızdadır, ama evlilikte o kişi hem yanınızdadır, hem de arkanızdadır. Bazen sizi eleştirir, bazen kızdırır ama en çok da sırtınızı yaslayacağınız güvenli duvar olur.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Taklacı güvercin sevenlerin ortak özellikleri 01 Ekim 2025, Çarşamba Uzak mesafe ilişkileri 30 Eylül 2025, Salı Kadınların yeni terimleri 29 Eylül 2025, Pazartesi Mizahşör pazarcılar 28 Eylül 2025, Pazar
Ebru Gündeş boşanmanın ardından bir değişti pir değişti: Ebru’yu bulamadık bu kim?
Boşanmanın ardından bir değişti pir değişti!
Sivas’ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı
Sivas'ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı
Domenico Tedesco’dan yıkım ekibi! Fenerbahçe’nin Nice maçı 11’i netleşti
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan TBMM’de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
Bahçeli ve parti liderleriyle görüştü
Can ve Ciner’e kara para soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Atilla Ciner tutuklandı