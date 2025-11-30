Evlilikten korkmak öyle basit bir mesele değildir. Bu, bilimsel olarak (!) "Evlilik Yaklaşımı Algoritmik Panik Sendromu (EYAPS)" olarak bilinir. Belirtileri; düğün fotoğrafı görünce kalbin ritim tutması, nikâh memurunun "Evet" cümlesini televizyondan duyunca ayağın istemsizce kapıya yönelmesi ve bir çiçekçi vitrininde gelin buketi gördüğünde "Koş!" komutu alan iç ses olarak sıralanabilir. İşte evlilikten korkanların dünyası:



Nişan Yüzüğü: Kıyamet Alameti: Evlilikten korkan biri, nişan yüzüğünü bir mücevher değil, tehlike sinyali olarak görür. Normal insanlar: "Ay ne kadar güzel parlıyor." Evlilikten korkan: "Bu parlaklık… bir tuzak olabilir!" O yüzden bu insanlar kuyumcu vitrininin önünden geçerken genelde şöyle davranır: Savaş filmindeki asker gibi yere eğilir, hızlı hızlı yürür ve tehlike kalkınca da "Temiz!" diye içinden bağırır.



Aile Toplantısı: Sessiz Sorgu Odası: Evlilik korkusu olan birinin en büyük düşmanı: Aile yemekleri. Teyze: "Sıra sende artık…" Hala: "Sen ne zaman düşünüyorsun?" Yenge: "Bak komşunun oğlu bile evlendi." Bu cümleler ona göre CIA işkence yöntemleriyle aynı etkiyi yaratır. O sırada kişinin iç sesi: "Teyze lütfen… Ben sadece çorba içmeye gelmiştim…"



Düğün Davetiyesi Kâbusu: Düğün davetiyesi almak, evlilik korkanına göre gizli bir tehdit mektubudur. Normal kişi: "A ne güzel, düğüne çağırmışlar." Evlilik korkanı: "Bu bir operasyon. Beni örnek olsun diye davet ediyorlar." Düğüne gittiğinde gelin ve damadın yanından hızlıca geçer, "Mutluluklar" deyip kaçar çünkü düğün salonundaki 'evlilik enerjisi'nin bulaşıcı olduğuna inanır.



Sevgiliyle Gelecek Konuşması: Felaket Senaryosu Sevgili masumca: "İleride nasıl bir evde yaşarız?" diye sorar. Evlilik korkan için bu cümle, "Şimdi rehin alındın, çıkış yok." anlamına gelir. Beyinde anında siren çalar: "Kapat konuyu! Kapat kapat kapat!!" Konuyu dağıtmak için genelde şu taktikler kullanılır: "Aa bak martı!" "Ben bir su içip geleyim." "Sence uzaylılar gerçekten var mı?"



Tek Yüzüklü Rüyalar: Evlilik korkusu bilinçaltında öyle yer eder ki, kişi rüyasında bile nikâh memurundan kaçarken bulur kendini. Gelin arabası peşinde kovalar, nikâh memuru elinde dosyayla koşar: "KAÇAMAZSIN! EVET DİYECEKSİN!" Kişi uyandığında hâlâ nefes nefese: "Bir daha çiçekçi vitrininin önünden geçmeyeceğim…"



Evliliği Sevmeme Değil, Sorumluluk Alerjisi Aslında bu insanlar evliliği sevmez değildir; Onların alerjisi: Faturalar Ortak çekmece "Bu hafta sonu annemlere gidiyoruz." cümlesi "Şu koltuğu değiştirelim mi?" tartışması Alerji testi yapsan kesin pozitif çıkar. Sonuç: Korkmayın, Hepimiz Aynı Gemideyiz Evlilikten korkmak tamamen normaldir; hatta bazen gereklidir. Çünkü evlilik bir korku filmi değil… Korku filmi devamı çekilmediği halde iki saat uzayan düğün videolarıdır. Ama yine de, doğru insan gelirse korku da azalır, yüzüğün parlaklığı bir anda tehlike sinyali olmaktan çıkıp "Ooo güzelmiş bu" seviyesine gelir.