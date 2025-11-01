"Beni seviyor musun?" "Niye sordun ki?" Evet, işte o an!

Erkek beyninin kadim refleksi devreye girdi: Soruya soruyla cevap ver.

Bu, iletişim değil; resmen hayatta kalma içgüdüsü.

Tıpkı kaplana yakalanan geyik gibi — kaçamaz, ama dikkat dağıtabilir.



Zaman Kazanma Operasyonu Erkek, duygusal veya "yanlış cevap verirsem sonuçları ağır olur" türü bir soruyla karşılaştığında beyninde küçük bir alarm çalar.

İç ses şöyle der:

"Dur bakalım, bu soruya en son ne cevap vermiştim de trip yememiştim?" Ama o birkaç saniye içinde sessiz kalmak tehlikelidir.

Sessizlik = suç itirafı.

Bu yüzden refleks devreye girer:

"Niye sordun ki?" Bu cümle, 3 saniyelik düşünme süresi kazandırır.

Beyin o sırada hızla klasör karıştırır:

"Doğru cevap: A) Evet, ama yanlış tonlama ölüm." "B) Şaka yap, ama dikkat et gülme." "C) Konuyu değiştir."



Risk Analizi (Mayın Tarlasında Muhabbet) Bazı sorular masum görünür ama içinde mayın saklıdır:

"Bu elbise güzel mi?" "Benim arkadaşlarımı seviyor musun?" "Sence ben değiştim mi?" İşte o anda erkek içgüdüsel olarak soruyla karşılık verir:

"Hangisi, mavi elbise mi siyah olan mı?" Bu bir kaçış değil, taktiksel manevradır.

Aslında "dur, önce sahanın topografyasını çıkarayım" demektir.

Yanlış cevap bir ilişkiyi bitirebilir; doğru soru ise sadece konuyu uzatır ama zaman kazandırır.

Zaman her şeydir.



Konu Değiştirme Taktikleri (Sözlü Aikido) "Bugün neden geç kaldın?" "Sen neden bu kadar erken geldin ki?" İşte bu, iletişim tarihinin en eski savunma hamlesi.

Sorgulayanı sorgulatmak.

Suçu top gibi geri paslamak.

Bu, sözlü aikido'dur.

Yani karşındaki kişinin enerjisini alıp onun üzerine geri yönlendirmek.

Sonuç: Konu değişir, tansiyon düşer, ve mucizevi şekilde kimse tam olarak ne konuştuğunu hatırlamaz.



Düşünceli Görünme İllüzyonu Bazı erkekler soruya soruyla cevap vererek derin ve empatik görünmeye çalışır:

"Bu konuda ne düşünüyorsun?" "Peki sen ne hissediyorsun bu konuda?" Harika bir manevra.

Karşı taraf hemen "vay be, ne kadar duyarlı biri" der.

Oysa içerideki iç ses şunu fısıldar:

"Şimdi o konuşsun da ne düşüneceğimi anlayayım."



Evrimsel Perspektif Bilimsel açıklama mı istiyorsunuz?

Antropologlar bir gün erkek davranışlarını incelerse muhtemelen şu sonuca varır:

"Erkekler, mağara döneminden beri soru sorulunca panikler." "Bugün neden mamut getirmedin?" "Sen neden ateşi söndürdün?" O günlerden bugüne tek fark, ateşin yerini Wi-Fi'nin, mamutun yerini kredi kartı ekstresinin alması.

Ama refleks aynı:

Soruya soruyla cevap ver, yaşa.



Sonuç: Suçlu Değil, Savunmacı Erkeklerin bu davranışı ilgisizlik değil, tamamen kendini koruma dürtüsü.

Bu bir savunma mekanizması:

"Cevap verirsem suçlu olurum, soru sorarsam düşünceli görünürüm." Yani sevgili kadınlar, biri size "Niye sordun ki?" diyorsa, belki de sadece şunu demek istiyordur:

"Lütfen bana birkaç saniye ver, doğru cevabı bulmaya çalışıyorum."