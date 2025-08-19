Erkeklerin nazı genelde kimsenin üzerine konuşmadığı gizli bir evrendir. Kadınların nazı dillere destandır ama erkeklerinki de en az o kadar dramatik, bir o kadar da komiktir. İşte erkeklerin naz yapma halleri:
TRİPLİ PLAYSTATION: Maçta kaybettirilirse surat 3 gün asık.
KÜS YATIŞ: Yatağın en köşesinde duvara dönük, "Bir şey yok" modu.
AÇLIK NAZI: Yemek gelmeyince "Ben de yemem" diye oturup homurdanma.
KISKANÇ SESSİZLİK: "İstediğinle konuş" cümlesi = 3 saatlik soğuk savaş.
ARABA SEVDASI: Arabasına laf edilince kalbi kırılmış çocuk gibi içine kapanma.
OYUN KAPATMA RESTİ: "Hadi kapat" denince gerçekten kapatıp surat asma.
UYANDIRMA KRİZİ: Sabah erken kaldırılınca gün boyu "Benim uykum vardı" nazı.
MESAJ GÖRMEME: WhatsApp'ı görüp "İstemem yan cebime koy" havasında bekletme.
ÇORAP DRAMI: Çorabı kaybolunca sanki ömründen bir parça alınmış gibi surat asma.
İLGİSİZLİK OYUNU: "Benimle ilgilenmiyorsun" cümlesiyle şefkat dilenme.
ANNE MODU: Hasta olunca çocuktan beter nazlanma.
SAKALLARINA KÜSME: Berber yanlış kesince kendine 1 hafta trip atma.
KAHVE KIRGINLIĞI: Kahvesi şekerli gelince hayata küsmüş gibi davranma.
KIYAFET RESTİ: "O gömleği giyme" denince inadına o gömleği giyip surat asma.
SESSIZ FİLM: Küstüğünü belli etmek için tek kelime etmeme.
GURUR NAZARLARI: Özür beklerken bakışlarla mesaj verme.
TV KUMANDASI KRİZİ: Kumanda elinden alınınca kırgın sevgili moduna girme.
SEVGİ TESTİ: "Benimle uğraşma" deyip aslında ilgi bekleme.
ÇOCUKLAŞMA: İstemediği bir şey olunca "Tamam ya ne halin varsa gör" deyip köşeye çekilme.
İNCE HESAP: Bir şeyi almadığında "Neyse zaten bana almıyorsun" nazı