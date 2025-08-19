Erkeklerin nazı genelde kimsenin üzerine konuşmadığı gizli bir evrendir. Kadınların nazı dillere destandır ama erkeklerinki de en az o kadar dramatik, bir o kadar da komiktir. İşte erkeklerin naz yapma halleri:

TRİPLİ PLAYSTATION: Maçta kaybettirilirse surat 3 gün asık.

KÜS YATIŞ: Yatağın en köşesinde duvara dönük, "Bir şey yok" modu.

AÇLIK NAZI: Yemek gelmeyince "Ben de yemem" diye oturup homurdanma.

KISKANÇ SESSİZLİK: "İstediğinle konuş" cümlesi = 3 saatlik soğuk savaş.

ARABA SEVDASI: Arabasına laf edilince kalbi kırılmış çocuk gibi içine kapanma.

OYUN KAPATMA RESTİ: "Hadi kapat" denince gerçekten kapatıp surat asma.

UYANDIRMA KRİZİ: Sabah erken kaldırılınca gün boyu "Benim uykum vardı" nazı.

MESAJ GÖRMEME: WhatsApp'ı görüp "İstemem yan cebime koy" havasında bekletme.

ÇORAP DRAMI: Çorabı kaybolunca sanki ömründen bir parça alınmış gibi surat asma.

İLGİSİZLİK OYUNU: "Benimle ilgilenmiyorsun" cümlesiyle şefkat dilenme.

ANNE MODU: Hasta olunca çocuktan beter nazlanma.

SAKALLARINA KÜSME: Berber yanlış kesince kendine 1 hafta trip atma.

KAHVE KIRGINLIĞI: Kahvesi şekerli gelince hayata küsmüş gibi davranma.

KIYAFET RESTİ: "O gömleği giyme" denince inadına o gömleği giyip surat asma.

SESSIZ FİLM: Küstüğünü belli etmek için tek kelime etmeme.

GURUR NAZARLARI: Özür beklerken bakışlarla mesaj verme.

TV KUMANDASI KRİZİ: Kumanda elinden alınınca kırgın sevgili moduna girme.

SEVGİ TESTİ: "Benimle uğraşma" deyip aslında ilgi bekleme.

ÇOCUKLAŞMA: İstemediği bir şey olunca "Tamam ya ne halin varsa gör" deyip köşeye çekilme.

İNCE HESAP: Bir şeyi almadığında "Neyse zaten bana almıyorsun" nazı