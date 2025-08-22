0:01 – "Oh be, özgürüm artık!" der.

0:02 – 5 saniye sonra:"Ama neden özgürüm ya?" diye kafası karışır.

0:03 – WhatsApp'a girer, son görülme: "Daha 1 dakika önce online olmuş..."

0:04 – Instagram'a girer, "Kim beğenmiş" araştırmasına başlar.

0:05 – Fotoğraf silmeyi düşünür ama kıyamaz: "Bir gün lazım olur."

0:06 – İnternetten rastgele müzik açar, şarkı tam kalbinden vurur.

0:07 – Arkadaşına mesaj: "Bitti kanka." Arkadaşı: "Kim bitti?" O: "Ben bittiğim için kimse kalmadı."

0:08 – Dolabı açar: "Hayatımda hiç bu kadar boş hissetmemiştim." (Dolap boş)

0:09 – Aynaya bakar: "Bu tip nasıl terk edilir ya?"

0:10 – "Asla aramam." der. 10 saniye sonra telefon elindedir.

0:11 – Numarayı "Bir Daha Arama" diye kaydeder.

0:12 – 1 dakika sonra ismini "Belki Döner" yapar.

0:13 – Kendi kendine: "Kadınlar değer bilmez."

0:14 – Ama sonra: "Ama çok da güzeldi be."

0:15 – YouTube'da "Eski sevgiliyi unutma yolları" videosu açar.

0:16 – 30 saniye sonra kapatır: "Yok ya, beni kimse unutturamaz."

0:17 – Story atar: "Yeni hayat" ama hemen siler.

0:18 – Arkadaşını arar: "Kanka hadi bara gidelim." Arkadaşı: "Oğlum daha 15 dakika oldu."

0:19 – Dolabın köşesinde eski sevgilinin unuttuğu toka çıkar, sanki tarihi eser bulmuş gibi bakar.

0:20 – Birden spor salonu hayali kurar: "Ben kas yapacağım, o pişman olacak."

0:21 – Ama sonra yere yatıp: "Yok ya, ben bittim..." der.

0:22 – Google'a yazar: "Ayrılık acısı kaç gün sürer?"

0:23 – Forumda yazan cevabı görür: "Geçmiyor kardeşim..."

0:24 – Koltuğa uzanır, tavanı izler: "Hayat çok anlamsız."

0:25 – En sonunda annesine gider: "Anne ben çok açım."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Roma'da idrar öyle değerliydi ki, adeta dönemin "sıvı altını" sayılıyordu. Sabun henüz yaygın değildi, ama insanların bolca üretebildiği şey vardı: İdrar! Çamaşırhanelerde dev küplere dolduruluyor, kıyafetler bu küplerin içinde işçiler tarafından ayakla çiğnenerek temizleniyordu. Yani Roma'da kirli çamaşırların sırrı başkasının idrarına emanet edilmişti. İş öyle büyümüştü ki, İmparator Vespasian bu işten vergi bile aldı. Halk "Böyle vergi mi olur?" deyince de meşhur sözünü söyledi: "Paranın kokusu olmaz." Ama Roma sokaklarında çamaşırların kokusu olduğuna herkes emindi!

TESPİTLİ YORUM

@kursatcagri Yunanlıları da bir türlü anlayamadım. Felsefeyi, matematiği falan bulmuşlar hala yoğurt bizim diyorlar. Alın sizin olsun vizyonsuz herifler.

GÜLÜ YORUM

@yumurtadeilm Babaannemle kankisi, komşunun 17 yaşındaki kızını çekiştiriyolar, "Sevgilisi varmış bu yaşta" diye. Babaanne sen 17 yaşında evlenmişsin ya...