Kahveyi hep aynı bardakla içer: O bardak kırılırsa hayat anlamını yitirir.

"Ben demiştim" sözünü sabit disk gibi sürekli tekrar eder.

Yeni telefon almaz: 2012 model telefonuyla hâlâ gurur duyar, "Benim işimi görüyor" der.

Restoranda hep aynı yemeği söyler: Garson menüyü uzatırken, zaten cevabı ezbere bilir.

Koltuk yeri sabittir: Salonda yanlışlıkla onun yerine oturursan diplomatik kriz çıkar.

Tatilde hep aynı yere gider: "Orası güzel, gerek yok maceraya."

Kıyafet kombini yıllardır aynı: Gardırobu Sims karakteri gibi tek tiptir.

Televizyonda kanal değiştirilmez: "Biz hep bu kanalı açarız."

Fikir değiştirmek onlar için günah: İnternet çağına rağmen hâlâ ansiklopediye inanır.

Oyun oynarken bile aynı takımı seçer: Fifa'da 20 yıldır aynı kulüp, başka bir şey denemez.

Marka bağımlılığı vardır: "Benim deterjanım bu, ömür boyu da bu."

Şarkı listesi 90'larda kalmıştır: Spotify'i açsan, Tarkan – Şımarık çıkar.

Teknolojiden nefret eder ama WhatsApp grubundan çıkmaz.

İnternetten alışveriş yapmaz: "Ben ürünü görmeden almam" der ama pazardan bile dolandırılır.

Kendi sandalyesi vardır: Misafir gelince bile o sandalye boş tutulur.

Saç modeli sabittir: 20 yıldır aynı berbere aynı şekilde kestirir.

Siyasi fikri kaya gibidir: Deprem olur kayar ama o fikri değişmez.

Ev düzeni sabittir: Sehpanın yeri değişse "Evin dengesi bozuldu" diye trip atar.

İkna olmaz, sadece yorulur: Konuyu kapatır ama fikrinden dönmez.

Gülüşü bile sabittir: Sen fıkra anlatsan da trajedi anlatsan da aynı "hıhı" tepkisi gelir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Sivrisineklerin dünyasında durum basit: Herkes aynı lezzette değil. Onlar için 0 kan grubu, adeta "başlangıç – ana yemek – tatlı" üçlüsünü tek tabakta sunmak gibi. Diğer gruplar idare eder ama 0 grubu sofraya oturdu mu sivrisinekler çatal bıçakla sıraya giriyor.

Bununla da bitmiyor; çok karbondioksit çıkarıyorsanız veya terinizdeki maddeler biraz daha "baharatlı" kokuyorsa, sizin üzeriniz onlar için bir "şefin tavsiyesi" oluyor.

Hamileyseniz, ekstra karbondioksit bonusuyla "happy hour"a çevriliyor. Yani bazı insanlar yaz akşamında sadece çimlerde serin serin oturur, bazıları ise sivrisineklerin özel VIP davetine katılır: sınırsız ısırık menüsü, üstelik bedava!

TESPİTLİ YORUM

@sobalgaz Kalabalık iddaa bayisinden kupon tahsil ederken yaşanılan gurur. oğlunun yemin töreninde falan yaşayamazsın bu duyguyu.

GÜLÜ YORUM

@MisterNobadi Ulan madem çocuklar için göz yakmayan şampuan yapılabiliyor, bizim gözümüzü neden yakıyosunuz...