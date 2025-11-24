İşte dünyanın dört bir yanından gerçek ve ilginç meslekler, bazıları "kim düşünmüş bunu?" dedirtecek türden:



Profesyonel kuyrukta bekleyici (Queue Sitter) – İngiltere/ABD: Yeni çıkan iPhone sırası mı uzun? Bir konser biletinde sabahlamaya üşendin mi? Bu insanlar saatlik ücretle senin yerine sırada bekliyor.



Koku değerlendiricisi (Odor Judge) – Parfüm ve deodorant şirketleri: Görevi: İnsanların koltuk altlarını koklamak. "Bu deodorant gerçekten 48 saat dayanıyor mu?" testini yapmak… Evet, cidden.



Hong Kong Umut Dağı tırmanıcıları: Bir festivalde dev bir dağ şekli yapılıyor ve üzerinde tatlı çörekler asılıyor. Meslek: Yukarı tırmanıp çörekleri toplamak. İyi çörek = İyi şans.



Yüz okuma uzmanları – Çin: İş görüşmeleri ve evlilik değerlendirmelerinde yüz hatlarından karakter analizi yapan profesyoneller.



Su kaydırağı test edicisi – Oteller/eğlence parkları: Her gün farklı kaydırakları deneyip "hız, eğim, keyif oranı" raporu tutuyor. Bazı insanlar gerçekten cennette yaşıyor.



Tuhafiyet avcısı (Oddity Scout) – TV programları için: "Dünyanın en garip hikâyelerini bulan kişi" mesleği. Sosyal medyada ya da taşrada tuhaf olay arıyorlar.



Planetary defense Officer – NASA: Görev: Dünyaya çarpabilecek asteroitleri takip etmek. Unvan çok epik, iş tamamen matematik.



Otel uyku deneyicisi (Sleep tester): Odaları tek tek deneyip yatak, yastık, ışık kalitesi değerlendiren kişi. "Bugün işte ne yaptın?" "Yattım."



Tatlılık bilimci – Çikolata fabrikaları: Çikolatanın kırılma sesi bile bir kalite ölçütü. Bu insanlar çikolatanın "tak!" diye kırılmasını bile analiz ediyor.



Ördek şefi (Duck Master) – The Peabody Hotel, ABD: Her sabah otel lobisinde ördek yürüyüşünü yönetiyor. Cübbeli, bastonlu bir seremoni…



Araba plakası tahmincisi – Çin: İnsanlar uğurlu sayılar için kapışırken, bu meslek sahipleri plaka tahmini yapıp özel plakaları yatırımcıya satıyor.



Profesyonel sarılma uzmanı (Cuddle Therapist): Gelen müşterilerle belirli protokollerle sarılıp rahatlama seansı yapıyor.



Uçağı korkutan görevli (Bird Scarer) – Havalimanları: Görevi: Kuşları pistten uzaklaştırmak. Bazıları köpek kullanıyor, bazıları ses sistemi, bazıları kostüm.



Rüzgâr türbini iç temizlikçisi: Dev kulelerin içini silip süpürmek. Yükseklik korkusu olanlar için değil.