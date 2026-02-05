Fenerbahçe eski yıldızı için devrede! Yusuf Akçiçek geri dönebilir

Fenerbahçe, sezon başında takımdan gönderdiği 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek için kulübü Al-Hilal'e teklif yaptı. Al-Hilal'in, değişen yabancı kuralı nedeniyle ana kadroya yazamaması halinde genç stoperin Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in 22 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında Al Hilal'e bonservisini verdiği Yusuf, Suudi Arabistan Ligi'nde 15 maça çıktı ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına bir gol katkısı verdi. Genç stoperin kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

