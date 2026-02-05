Beşiktaş Marsilya'nın Panamalı sağ beki için girişimde bulundu

çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ınsağ bek rotasyonundan memnun olmaması sonrası Siyah-Beyazlılar'ın Marsilyaforması giyen Amir Murillo ile temasa geçtiği öğrenildi. Fransız ekibinin hocası De Zerbi ile tartışan Panamalı sağ bekin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Marsilya ile temaslarını yoğunlaştıran yönetimin 29 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro talep edenFransız ekibiyle bu rakamı aşağıya çekmek için görüşmelerde bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz olarak şekillenmesi bekleniyor. Panamalı sağ bek bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.Etkili bindirmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Murillo'nun Marsilya ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

