Transferde şov yapan Fenerbahçe gözünü bir başka yıldıza dikti

Fenerbahçe'den golcü atağı... Son olarak dünya yıldızı N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bir başka dünya yıldızını da transfer etmek üzere... Youssef En Nesyri'yi Al İttihad'a gönderen Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Darwin Nunez... Sarı Kanarya, Nunez ile anlaşmak için, görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Al-Hilal'de oynayan bir başka forvet olan Brezilyalı Marcos Leonardo da önerilen isimlerden bir tanesi. Şu an için Darwin Nunez ile anlaşılma ihtimali Marcos Leonardo'ya göre daha olası.

53 MİLYON EURO VERDİLER

Öte yandan yine Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Fenerbahçe, Al Hilal'e Darwin Nunez'in bonservisini almak için teklifte bulundu. Haberin detaylarında ise Al Hilal'in, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiği ifade edildi. 26 yaşındaki yıldız golcü Nunez'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü, geçen yıl Liverpool'dan Al Hilal'e 53 milyon euroya transfer olmuştu. Uruguay Milli Takımı'nda 36 maça çıkan Nunez, 13 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.