Rekabet Bitmez!

Eltiler arasındaki "kim daha iyi" yarışı asla son bulmaz. İster yemek yapma, ister kayınvalideye olan ilgi, isterse de tatil fotoğrafları… Her konuda tatlı bir çekişme vardır.

Altın Günü Savaşları

Altın günlerinde eltiler, kimin böreği daha çok yenildi ya da kimin masası daha çok beğenildi diye içten içe puanlama yapar.

(Sonuçlar gizli, ama herkes kendini kazanan ilan eder!)

Sosyal Medya Yarışı

Bir eltinin tatile gitmesi diğer eltiyi harekete geçirir:

"Biz de gidelim, eltiye laf mı söyletelim?". Paylaşımlar kıyaslanır, hatta "Biz daha egzotik bir yer seçmeliyiz!" diye planlar yapılır.

Çeyiz Muhasebesi

Eltiler arasında "kimin çeyizi daha dolu" konusu yıllarca konuşulabilir.

Dantel masa örtülerinden tutun da porselen takımlara kadar her şey gizli bir çetelenin parçasıdır.

Kaynana Diplomasisi

Eltiler, kaynanayı kendi tarafına çekme konusunda profesyoneldir. Biri hediyelerle gelirken diğeri sık ziyaretlerle puan toplar.

Ama kaynana genelde hepsini çözer: "Ben kimseyi ayırmam!"

Tatlı Giydirme

Düğünlerde ya da özel günlerde eltiler birbirlerini över gibi yaparken laf sokmayı ihmal etmez.

Örneğin: "Aaa canım, ne güzel bir kombin seçmişsin.

Gerçekten çok cesur, herkes yapamaz!"

Komplo Teorileri

Eltiler, diğerinin planları ve niyetleri hakkında komplo teorileri üretmeye bayılır. Mesela bir elti, diğerinin kayınvalideyi daha çok ziyaret etmesinin ardında "miras planı" arayabilir.

İçten İçe Hayranlık

Rekabet ve çekişme bir yana, eltiler birbirlerinden çok şey öğrenir. Ama bu asla itiraf edilmez! "Bak bu elti güzel yapmış ama çaktırmayayım." düşüncesi sık görülür.

Dedikodu Çemberi

Eltilerin dedikodu yeteneği sınır tanımaz.

Kayınvalide, görümce ya da diğer akrabalar masaya yatırılır, tatlı tatlı çekiştirilir. Ama eltiler bu konuda anlaş��r: "Dedikodu yapıyorsak aramızda kalsın!"

Özel Gün Koordinasyonu

Eltiler bayramlarda ya da aile toplantılarında "kim ne giyecek" konusunu dert eder. Aynı kıyafetin farklı renklerini giymek bile "tesadüf mü yoksa taklit mi" tartışmasına dönüşebilir.



