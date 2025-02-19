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Çok konuşanı nasıl susturabiliriz?

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 19 Şubat 2025

"DUR, bir saniye… Konuşmalarını kaydediyorum, sonra hızlandırılmış dinleyip zamandan tasarruf edeceğim!"
"BUNU bana 10 saniyede özetleyebilir misin?
Beynim uzun metinleri PDF olarak açmıyor."
(Cebinden bozuk para çıkar) "DUR bir dakika, şu otomat gibi konuşmayı bırakıp para üstü verecek misin?"
"BİR an durdun sandım ama sadece nefes almışsın… Yanılmışım."
"SANA 'dur' diyemem ama en azından 'reklam arası' verebilir misin?"
"YEMİN ederim dinliyorum ama beynim bu yayını HD kalitesinde oynatamıyor."
(Saatine bakarak) "TAMAM, 10. dakikaya geldik, şimdi sezon finaline bağlayabiliriz."
"KUSURA bakma, dilinize otomatik çeviri yapacak kadar hızlı düşünemiyorum."
"BUNU stand-up gösterine saklasan mı? Bilet parası ödeyip dinlemek isterim."
(Gözlerini kısarak bak) "SEN güneş enerjisiyle mi çalışıyorsun? Hiç bitmiyorsun!"
"EĞER konuşman puanla değerlendiriliyorsa, şu an dünya rekoru kırıyor olmalısın!"
"NE kadar konuşsan da şarjın hiç bitmiyor! Sen kesin powerbank ile doğmuşsun!"
"GOOGLE Translate bile senin hızına yetişemez, lütfen biraz yavaşla."
(Ciddi bir yüzle) "BEYNİMİN RAM'i doldu, şimdi bir şey eklemeye çalışırsan çökebiliriz!"
"SEN konuşurken Google bile bana 'Özet mi atalım?' diye sordu."
(Elini kulağına götürüp) "ÜZGÜNÜM, çekmiyor… Ah bir dakika, senin sesin fazla güçlü geliyor olabilir!"
"O KADAR çok konuştun ki, yanımızdan geçen biri podcast kaydı yapılıyor sanabilir!"
"DOSTUM, konuşma paketini sınırsız mı yaptırdın?
Benim internetim bitti, offline moda geçiyorum."
(Derin nefes alıp) "TAMAM, şimdi 'Özetle' butonuna basabiliriz!"
"BENİ yanlış anlama, çok güzel konuşuyorsun ama sanırım arka planda reklam geçemiyoruz!"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Bir adam, ABD'de bir havaalanında bagajını teslim ettikten sonra uçağa bindi. Ancak uçuş sırasında uçaktan bir bavulun düştüğü rapor edildi.
Şans eseri, bavul doğrudan adamın evinin bahçesine düştü! Adam eve döndüğünde, kaybolan bagajının bahçesinde durduğunu görünce şaşkına döndü. Havayolu şirketi hâlâ bagajın nerede olduğunu ararken, adam çoktan içeri almıştı.

TESPİTLİ YORUM
@HursitMihrakBey Bana başaramazsın dedikleri ne varsa azmettim çok çalıştım çok inandım ve sonunda başaramadım.
Hakikaten doğru söylüyorlarmış…

GÜLÜ YORUM
@sonat_isik Kadın: İsminin anlamı ne?
Ben: Klasik müzik terimi güzel Kadın: İsminin anlamı ne?
Ben: Beethoven'ın bir parçası Çok güzel kadın:
İsminin anlamı ne?
Ben: Ludwig Van Beethoven'ın Moonlight Sonata isimli parçasından esinlenme Erkek: İsmin anlamı ne?
Ben: Babam 6'lıda yatmış o gün...

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