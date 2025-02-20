Bluetooth geç bağlananlar:

Beyin uyanıyor ama vücuda bağlantı geç düşüyor.

Ayağa kalkıp bir yere gitmeye çalışırken durup "Nereye gidiyordum ben?" diye düşünüyor.

Gözler açık ama yazılım yükleniyor.

Loading ekranı olanlar:

Kalktıktan sonra 10 dakika boyunca sadece duvara bakıyor.

Biri bir şey sorunca "He?" diyerek anlamaya çalışıyor.

Hafif bir titreşimle çalışıyor ama bilinç tam olarak gelmemiş.

İlk cümlesi "Ne oluyo lan?" olanlar:

Gözlerini açar açmaz ortama yabancı hissediyor.

Yataktan kalkıp bir süre etrafı inceliyor, hayatı sorguluyor.

Gördüğü ilk kişiye, "Neydi ya bu dünya?" bakışı atıyor.

Sabah gözlerini açamayanlar:

Göz kapakları Windows XP kapanma sesine sahip.

Elini yüzünü yıkasa bile hâlâ gözler yüzde 50 açık.

Telefon ekranına bakmaya çalışırken ışıkla kavga ediyor.

Alarmla depresyona girenler:

Alarm çalınca "Hayatım bu muydu?" diye sorguluyor.

5 dakika daha yatakta kalırsa belki kader değişir diye düşünüyor.

Kalkınca önce derin bir iç çekip "Neyse..." diyerek kalkıyor.

Sabah beyinsiz gezenler:

Buzdolabını açıp içinde telefonunu arıyor.

Çayı şekersiz içiyor, sonra şekeri neden koymadığını unutuyor.

Evden çıkarken mont giymeyi unutup soğukta hayata küfrediyor.

Sabahları sessiz film modunda olanlar:

Konuşmuyor, sadece jest ve mimiklerle anlaşıyor.

Ev halkı ona cümle kurmadan ne istediğini anlamak zorunda.

Ses telleri öğlene kadar devreye girmiyor.

İlk 15 dakika NPC olanlar:

Kahvaltı yaparken bile otomatik pilotta hareket ediyor.

Biri selam verse beyninde cevap üretmek zaman alıyor.

Çatalı alıp bardağa koyuyor, telefonu çantaya koyup ekmeği kulağına götürüyor.

Sabah hemen sinirlenenler:

Alarmı susturduğu anda öfke doluyor.

"Kim bu saatte mesaj attı ya?!" diye sinirleniyor ama mesaj yok.

İlk yarım saat içinde biri bir şey sorarsa "OF!" diye tepki veriyor.

Sabah 3 saat sonra uyananlar:

Kalktıktan sonra vücudu hareket ediyor ama bilinç en son çıkıyor.

Kahve içmeden ruhu bedene oturmuyor.

Öğleye kadar konuştuğu şeyleri hatırlamıyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1970'lerde Avustralya'da bir öğrenci, gazetede ucuz oda ilanı gördü. Eve gidip kiralamak istedi ve ev sahibiyle anlaştı.

Ancak bir süre sonra fark etti ki ev sahibi geleceğin Avustralya Başbakanı Bob Hawke'du!

Adam yıllarca onunla aynı evde yaşadı ve yıllar sonra, Bob Hawke başbakan olunca "Benim eski ev arkadaşım" diyerek röportajlar verdi.



TESPİTLİ YORUM

@sepszs Kardeşimin akademik hayat yönetimi o kadar korkunç ki şoklardayım.

"Hangi bölümü seçeceksin?" diyoruz, "Siz seçin" diyor.

Kanka sen okuyacaksın, bize ne?



GÜLÜ YORUM

@odungibi Askerdeyim çocuğa telefon geldi, yüzü düştü.

Karşı taraf nişanı atmış.

1 dakika geçmeden ayranından içip "Sütaş da ayranı bir başka yapıyor ya" dedi...