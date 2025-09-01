İlişkiler tarihi boyunca en fazla kullanılan, en fazla içi boşaltılmış, en fazla "yalan olabilir" kategorisine giren cümlelerden biri şüphesiz ki:

"Ben sana layık değilim." Bu cümle aslında bir "aşkın KDV'si" gibidir:

Ödemenizi yaparsınız ama tam olarak nereye gittiğini asla bilemezsiniz.



CÜMLENİN EVRENSEL ÇEVİRİLERİ

"Ben sana layık değilim" = "Sıkıldım ama kötü adam/deli kadın olmak istemiyorum." "Sen çok iyisin" = "Ben o kadar iyi değilim, üstelik bu iyiliğin bana fazla geliyor, biraz daha kötülük peşindeyim." "Sen daha iyilerini hak ediyorsun" = "Evet, ben de daha iyisini hak ediyorum. O yüzden ikimiz başka yollara." Bu cümle, evrensel "kaçış bileti"dir. Ne tren var, ne otobüs, ama el sallayan hep vardır.



NEDEN BU CÜMLE SEÇİLİR?

Çünkü:

"Ben ayrılmak istiyorum" demek çok direkt.

"Artık seni sevmiyorum" demek fazla acımasız.

"Bir başkası var" demek tehlikeli, çünkü sandalye fırlatılabilir.

Bu yüzden en zarif görünen bahaneye sarılırlar:

"Ben sana layık değilim." Çünkü romantik bir fedakârlık gibi duyulur, oysa içinde "kaçış rampası" vardır.



KULLANIM TALİMATI

Bu cümle öyle her yerde kullanılmaz. Doğru bağlamlar şunlardır:

Sessiz bir park bankında, yan yana otururken ya da WhatsApp'ta "son görülme kapalı" moduna geçmeden hemen önce...

En profesyoneli ise:

Sesli mesaj. Çünkü ses titreyebilir, karşı taraf etkilenir, ama siz hâlâ pijamanızla rahat koltukta oturuyorsunuzdur.



KARŞI TARAFIN ANLAMASI GEREKEN ASIL MESAJ

"Ben sana layık değilim" aslında şunu demektir:

"Ben kendime gayet layığım, ama sana olmuyor işte." "Layık değilim derken, çamaşır makinesine çorapları ayırmadan atmamı kastettim." "Senin standartların yüksek, benimkiler menemenle sınırlı."



SONUÇ

Sevgili okuyucu, eğer biri size "Ben sana layık değilim" diyorsa, üzülmeyin. Çünkü bu cümle aslında "Benim pilim bitti, sen şarjlı kal" demektir.

Ve unutmayın: Layık olmamak bir tercih değil, çoğu zaman bir bahanedir.

Öyleyse siz de gülümseyin ve içinizden deyin:

"Evet, doğru söylüyorsun.

Zaten ben de kendime daha çok layığım."