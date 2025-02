Karar Onundur, Tartışma Kapalıdır

"Bence böyle olmalı" dediğinde, evrenin tüm olasılıkları tek bir doğruda birleşir. "Ama" demeye kalkarsan, gözleriyle "Bu bir öneri değil, kanun" der.

Sessizlik Altın Değildir, Onun Sözü Altındır

Sessiz kaldığında pes ettiğini sanma; o sadece stratejik bir mola veriyor. Bir sonraki cümlesi hem güldürür hem de "Haklısın" dedirtir.

"Ben Demiştim" Şampiyonu

Bir şey ters gitti mi?

Şaşırmaz, çünkü bunu sana üç ay önce söylemişti. Şimdi kehanet yeteneğine alkış tutmanı bekliyor.

Kendi Yolunu Çizer, Harita Gerekmez

GPS bozulsa bile o hedefe gider. Yön sorma ihtiyacı duymaz, çünkü yol onun emrindedir.

Espriyle Karışık Emirler

"Çöpü çıkarır mısın?" sorusu aslında "Çöpü şimdi çıkar" emridir, ama gülümsemesi seni kandırır.

Zamanlama Ustası

Sen "Hadi geç kalıyoruz" dediğinde, o çoktan kapıda hazırdır ve sana "Acele et" bakışı atar.

Her Duruma Hazır

Çantasında ıslak mendilden tornavidaya kadar her şey vardır. Sen "Niye taşıyorsun?" dersin, o "Bir gün lazım olur" der ve haklı çıkar.

Gözler Konuşur

Tek bir bakışıyla "Yanlış yaptın", "Düzelt", "Ve şimdi özür dile" mesajını iletir.

Kelimelere gerek kalmaz.

Enerjisi Sonsuzdur

Sen yorulup koltuğa yığılırken, o hâlâ evi toplar, plan yapar ve ertesi günün yemeğini düşünür.

Haklı Çıkma Garantisi

Tartışmada asla kaybetmez.

Kaybetmiş gibi görünse bile, iki gün sonra "Bak, ne oldu?" diyerek kazanır.

"Hallederiz" Diyorsa, Halledilmiştir

Bir sorun mu var? Onun "Hallederiz" demesiyle mesele çözülür, sen sadece seyirci kalırsın.

Esprili Sertlik

"Bunu böyle yaparsan, bir daha yaparsın" der ve güler.

Ama gözlerindeki ciddiyeti fark edersin.

Planlama Kraliçesi

Tatil, iş, yemek... Her şey onun kontrolündedir. Sen "Ne zaman?" dersin, o "Dün ayarladım" der.

Kendi Kendine Yeter

Kavanoz açılmıyor mu?

O zaten açtı. Sen "Yardım edeyim" diyene kadar iş bitmiştir.

Güçlü Ama Komik

Bütün bu baskınlığı bir gülümseme ve espriyle yumuşatır, sen de "Bu kadına hayır denmez" diye düşünürsün.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1925'te Yunanistan-Bulgaristan sınırında görev yapan bir Yunan askeri, köpeğinin Bulgaristan'a kaçtığını fark etti. Peşinden giderken Bulgar askerleri tarafından vurulunca, Yunanistan misilleme olarak sınırı geçti ve Petriç kasabasına ilerledi.

Kısa süreli çatışmalar yaşandı, ancak Milletler Cemiyeti hızla devreye girerek Yunanistan'a geri çekilme emri verdi. Sonuç olarak, Yunanistan saldırgan taraf ilan edilerek Bulgaristan'a 45.000 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi. Böylece, tarihin en garip savaşlarından biri bir köpeğin hatasıyla başlayıp diplomasiyle sona erdi.



TESPİTLİ YORUM

@yurtiyesi Küçük yeğenim ruja "dudaklandırıcı" diyor.

İnanılmaz.



GÜLÜ YORUM

@meyvemsu Aileden ayrı yaşamak çok tuhaf bir şey, kendi ayaklarının üzerinde durduğunu sanarken gece yemek yemeden uyuyosun bulaşık yıkamamak için.