Aşkın Kahveyle İmtihanı

Sevgilin:

"Bir kahve yapar mısın?" Sen: 'Tabii ki yaparım! O benim her şeyim!' Biraz sonra:

Üçüncü cezve yandı, tezgah battı, şeker yerine tuz koydun.

Ama yine de "Bu kahve sevgi dolu" diyerek götürüyorsun.

Aşkın Alışveriş Hali

Sevgilin:

"Birlikte IKEA'ya gidelim mi?

Hem biraz eğleniriz." Sonuç:

Üç saat boyunca "Bu masa sandalye takımını mı alsak yoksa diğeri mi?" tartışması yapıyorsunuz.

Çıkışta elinizde sadece bir mum ve tüy yastık var. Romantizm?

Çoktan kaybolmuş...

Kıskançlık ve Absürtlük

Sevgilin telefona bakıp "Ah, Emre bana mesaj atmış" dediğinde:

İç ses: 'Kim bu Emre? Daha önce adını duymamıştım. Neyin peşinde bu Emre? Acaba Emre fiziksel olarak benden daha mı yakışıklı?' Dış ses: "Aa, Emre mi?

Tatlı çocuktu o!" Bir saat sonra sevgilin:

"Babamın arkadaşı Emre amcadan bahsediyorum. Neyin kafasını yaşıyorsun?"

Aşk ve Teknoloji

Sevgilinizle birlikte romantik bir anı kaydetmek için bir selfie çekmeye karar verirsiniz.

Sonuç:

Siz: "Ağzım neden yamuk çıkmış? Bir daha çekelim." O: "Kaşımı kırptım ya, dur dur." Üçüncü deneme: Kamera ön yerine arka tarafa dönmüş, tavan fotoğrafı.

Sonuç: Romantik anı unuttunuz, "telefon açısını neden beceremiyoruz" kavgası başladı.

Aşk ve Netflix Dramı

Romantik bir akşam için Netflix'te bir dizi açarsınız.

Sen: "Bu diziyi birlikte izleriz, tamam mı?" Ertesi gün:

Sevgilinle konuşuyorsun ve o diziyi 12 bölüm ilerletmiş. Şok içinde bağırıyorsun:

"Nasıl izlersin ya?! Birlikte izlemek için söz vermiştik!" Sevgilin: "Ben sadece bir bölüm izlerim demiştim… Ama kendimi kaybettim!" İlişkinin geleceği ciddi anlamda sorgulanıyor.

Aşk ve Saçma Jestler

Sevgiline "seni ne kadar sevdiğimi göstereceğim!" diyerek uçuk bir jest yapmaya karar verirsin:

Koca bir pankart hazırlarsın, ama pankartta şu yazıyor:

"Sevgilim, aşkın pi sayısı gibi:

Sonsuz ve karmaşık!" O ise sadece bir buket çiçek ve "Bunu yazmak için mi para harcadın?" cevabını veriyor.

Sevgilinin Eskiyi Bulması

Sevgilin, eski bir fotoğraf albümünü karıştırırken:

"Bu kim?" Sen: "Kim? O mu?

O bir arkadaş işte." Sevgilin: "Bak, sevgilim. Ben bir FBI ajanıyım. Kaç yaşında olduğumu bilmiyorum ama bu kadını bulana kadar uyumam!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir markete giren soyguncu, silah yerine dondurulmuş bir tavuk kullandı.

Ancak soygun sırasında kaygan tavuk elinden kaydı ve çalışanlar bu durumu fırsata çevirerek soyguncuyu etkisiz hale getirdi.



TESPİTLİ YORUM

@kayipettik Erkek adam yeni aldığı çorapların arasındaki ipi plastiği makasla kesmekle falan uğraşmak yerine bir an da "şaak" diye çekip çorabı paramparça eder ve öyle de giyer...



GÜLÜ YORUM

@joejoe_coe Yemekteyiz'de kadının tatlısını gömüyorlardı kadın peki pekmez tadını alıyor musunuz dedi. Hepsi evet çok yoğun olmuş pekmez tadı fazla koymuşsunuz falan dediler kadın tatlıya pekmez koymadım dedi abla kralsın...



ALKIŞLI YORUM

@voicexnews Abisi olanlar iyi bilir, sen şakasına bir yastık atarsın karşılığında o da sana koltuk takımını fırlatır.