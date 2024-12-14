Kuaförlük çok eski bir meslek.

Kuaförlük, Antik Mısır dönemine kadar uzanan bir meslek. O zamanlar kuaförler, zengin sınıfların saçlarını tıraş etmek ve peruklarını düzenlemekle ünlüydü. Hatta Antik Yunan ve Roma'da kuaförlük sosyal bir statü göstergesiydi.

İlk saç kurutma makinesi bir elektrikli süpürgeden esinlendi.

1900'lerin başında saç kurutma makineleri henüz icat edilmediği için kadınlar saçlarını elektrikli süpürgelerle kurutmaya çalışıyordu. Bu yöntem, saç kurutma makinesinin geliştirilmesine ilham verdi.

Peruklar statü göstergesiydi. yüzyılda, peruk takmak sosyal statünün bir göstergesiydi.

Özellikle Fransa Kralı XIV.

Louis ve İngiltere Kralı II.

Charles, saç dökülmesini gizlemek için peruk takmaya başladılar ve bu moda haline geldi.

Dünyanın en uzun saçı 5 metreyi aşıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en uzun saçı 5.6 metre ile bir Vietnamlı kadına aittir. Bu saç, 30 yıldan fazla kesilmeden uzatılmıştır.

Saç her zaman uzar.

Saç, ölümden sonra kısa bir süre daha uzuyormuş gibi görünse de aslında bu bir yanılsamadır. Cilt çekildiği için saç ve tırnaklar uzamış gibi görünür.

İlk saç boyası şansa keşfedildi.

Modern saç boyası, 1863'te kimyager William Perkin tarafından tesadüfen icat edildi.

Aslında sıtma ilacı üzerinde çalışıyordu, ama bir tür boya geliştirdi ve bu, modern saç boyasının temelini oluşturdu.

Bir insanın saç teli sayısı saç rengine bağlıdır.

Ortalama bir insanın saç derisinde 100.000 ila 150.000 saç teli bulunur. İlginç şekilde:

4 Sarışınlar genelde daha fazla (yaklaşık 150.000) saç teline sahiptir.

4 Kızıllar en az saç teline sahiptir (yaklaşık 90.000).

Saç, iplikten daha güçlüdür.

Bir saç teli, kendi boyutuna göre çelikten daha güçlüdür.

Sağlıklı bir saç teli, 100 gram ağırlığı kaldırabilir!

Eski dönemlerde tüyler saça eklenirdi.

Viktorya döneminde kadınlar, saçlarına kuş tüyleri, boncuklar ve hatta mücevherler takarak süslerdi. Bu, zenginlik ve yaratıcılık göstergesiydi.

Kokteyl salonu konsepti kuaförlerden geldi.

1930'larda ABD'deki bazı kuaförler, kadınların saç kesimi sırasında rahatlaması için şarap ve içki ikram etmeye başladı. Bu, modern "kokteyl salonlarının" doğmasına esin kaynağı oldu.

Kuaförlük dünyası sadece bir meslek değil, aynı zamanda tarih ve moda açısından da zengin bir kültüre sahip. Daha fazla bilgi ya da belirli bir kuaförlük trendiyle ilgili sorunuz varsa konuşalım!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Hindistan'da bir kasabada, yerel yönetim binasındaki boş bir sandalyeye oturan bir maymun, kısa sürede binayı "işgal" etti. Çalışanların yemeklerini çaldı, evrakları karıştırdı ve binayı kendi bölgesi ilan etti.

Halk, "maymun hükümeti" esprileriyle olayı eğlenceye dönüştürdü. Ancak, maymunu uzaklaştırmak aylar sürdü; sonunda sevdiği bir meyveyle hazırlanmış tuzakla yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kasaba için unutulmaz bir olay olarak kaldı.



GÜLÜ YORUM

@fhcfhcfhc 4 yıl önce üniversiteye yakın ev arıyoruz.

Bir eve girdik öğrenciler de çıkmak için toparlanıyor.

Annem tuvalet nerede göremedim dedi. Çocuk okulda giriyoruz tuvalet yok dedi biz şok. Emlakçı diyo ki anladığım kadarıyla siz donanımlı bir ev istiyorsunuz.

DONANIM DEDİĞİ DE TUVALET KDKDKDK