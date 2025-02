Panik yapma, olay kontrol altında: Sen değil, o ağlıyor. Nefes al, sakin ol.

Su ver ama "Bak gözyaşı kaybını telafi et" deme: Mizah seviyeni kontrol et, patlamaya hazır bir volkanın yanında duruyorsun.

Mendil uzat, ama markasına dikkat et: Karton gibi sert mendil verirsen, "Beni iyice perişan et" mesajı vermiş olabilirsin.

"Ağlama yaa" demek yasak: Çünkü ters tepki verir, garanti!

Konuyu öğren ama fazla derine dalma: "Ne oldu?" diye sor, ama "Kim haklı?" sorusuna fazla bulaşma, tarafsız bölge ol.

Sarıl ama izin al: Yanlış zamanda sarılırsan "Boğuluyorum!" tepkisi alabilirsin.

Yemeğe götür, ama tercihi ona bırak: "Sushi mi yesek?" dersen "Sanki mutluymuşum gibi mi duruyorum?" tepkisi gelebilir.

Sessiz kal ama fazla da durma: "Senin de umrunda değil zaten!" sözünü duymamak için stratejik tepkiler ver.

Olası bir kriz anında çikolata ver: Çikolata, her derde devadır. Hem de sessizce çözüm sunar.

Dikkatini dağıtacak bir şey öner: "Bak, kedilerle oynayan bebek videosu var!" gibi şeyler bazen mucize yaratabilir.

Şaka yapacaksan zamanlamaya dikkat et: Tam hüngür hüngür ağlarken "Şimdi gülersen bedava" dersen, senin de gözyaşı dökmen gerekebilir.

Küçük bir hediye al ama "Bak mutlu ol" deme!: "Ağlamaman için aldım" gibi bir cümle ters tepki verebilir.

Eğer konu senin yüzündense, özür dile ve sus: Kendini savunmaya çalışmak yerine direkt "Haklısın, özür dilerim" demek, hayat kurtarır.

Dedikodu aç, konu dağılsın: "Bu arada, Ayşe'nin eski sevgilisi geri dönmüş!" gibi bir cümleyle dikkati başka yöne çekebilirsin.

"Beni seviyor musun?" diye sor: Büyük ihtimalle bir an durup gülmeye başlar ve konu kapanır.

Bu maddeleri uygula ve hayatta kalma şansını artır!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1958'de Mao Zedong, tarımı korumak için ülkedeki serçeleri zararlı ilan etti ve öldürülmelerini emretti. Kampanya kapsamında milyonlarca serçe yok edildi.

Ancak serçelerin, ekinlere zarar veren böcekleri de yediği göz ardı edilmişti.

Kısa süre içinde böcekler kontrolden çıktı, tarlaları istila etti ve büyük bir kıtlığa yol açtı. Çin hükümeti hatasını fark ettiğinde, ekolojik denge çoktan bozulmuştu ve ülke ciddi bir tarımsal krizle karşı karşıya kaldı.

TESPİTLİ YORUM

@zeydanhoca Ev soğuksa kombinin ısısını yükseltmeyin, dışarıya çıkıp iki dakika bekledikten sonra içeri girin, eviniz ısınmış olacak. Bu işlemi her yarım saatte bir tekrarlayın.

GülüYorum

@ruhenbaskayerde Kardeşim (7) aradı, "Eve gelsene arkadaşımın ablası geldi, iki abla kaynaşır arkadaş olursunuz" dedi.

Gittim, arkadaşının ablası 11 yaşında çıktı… Ne diyebilirim ki… Şimdi ketçaplı makarna yiyip kaynaşıyoruz...