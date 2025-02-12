Basit bir şeyi hayat memat meselesi yapmak:

"Bugün kahve içemedim… Bütün günüm mahvoldu, hayatım bitti!"

Hafif üşütmeyi ölümcül hastalık sanmak:

"Burun akıntım var… Sanırım hastaneye yatmam gerekecek."

Küçük başarıları destan gibi anlatmak:

"Dün 5 dakika spor yaptım, kaslarım çok belirginleşti!"

Abartılı kıyaslamalar yapmak:

"Benim sabah uyanmam mucize gibi bir şey… Sanki Kaf Dağı'na tırmanıyorum!"

Drama kraliçesi moduna girmek:

"Beni 5 dakika bekletti!

Yani açıkça bu ilişkiyi bitirmemi istiyor!"

Ufak bir tartışmayı dünya savaşına çevirmek:

"Dün markette biri sırama geçti… Açıkça bana düşmanlık yapıyor!"

Yağmurda ıslanmayı fırtınaya çevirmek:

"Şemsiyemi unuttum… Artık sırılsıklam oldum, eve dönerken Titanik gibi batacağım."

Ünlü biriyle uzak bir bağlantıyı bile abartmak:

"Amcamın iş arkadaşı, Tarkan'ın kuzeninin ilkokul arkadaşı!

Biz bir nevi akrabayız."

Telefonu 1 dakika cevapsız kalınca panik atak geçirmek:

"Sana mesaj attım, neden 45 saniyedir cevap vermiyorsun?

Başına bir şey mi geldi?"

Yemek konusunda gereksiz şovlar yapmak:

"Dün öyle bir makarna yaptım ki… İtalyan mutfağına yön verdim diyebiliriz."

İş yerindeki küçük bir görevi CEO düzeyinde göstermek:

"Bugün fotokopi çektim ama nasıl biliyor musun? Şirketi ben sırtlıyorum resmen!"

Kötü bir saç kesimini felaket olarak görmek:

"Kuaför saçımı biraz kısa kesti… Artık toplum içine çıkamam!"

Küçük bir hata yapınca hayatı sorgulamak:

"Yanlış dosyayı gönderdim… Kariyerim bitti, artık dağda yaşamam gerekiyor."

Yoldaki küçük bir çukuru ölümcül tuzak sanmak:

"Bugün yürürken ayağım takıldı, yani az kalsın ölüyordum!"

Bir diziyi izleyince kendini o karakter sanmak:

"Breaking Bad izledim… Şu an bir kimya laboratuvarı açsam kesin tutar!" Bunlardan hangisi sende veya çevrende daha sık rastladığın bir durum?



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1964'te 17 yaşındaki Randy Gardner, 264 saat (11 gün) boyunca hiç uyumayarak rekor kırdı. İlk günler iyiydi, ancak ilerleyen saatlerde hafızası zayıfladı, refleksleri yavaşladı ve halüsinasyonlar görmeye başladı. Konuşmaları anlamsızlaştı, dengesini kaybetti ve neredeyse bilincini yitirecek hale geldi. Gardner, tek bir uzun uyku ile hızla toparlandı, ancak uzmanlar böyle denemelerin tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.



TESPİTLİ YORUM

@yulaflibar Yirmili yaşların ortaları, her şey için çok geç ve hiçbir şey için o kadar da geç değil çağı.



GÜLÜ YORUM

@raveyxar Annem fizik tedaviden arkadaşlarını telefonuna hastalıkları ile kaydetmiş "Nurten felç, Emine parmaksız"...



ALKIŞLI YORUM

@askobirlik Acildeyiz, bir aile geldi. Bebiş 5 kuruş yutmuş, babası tüm sakinliğiyle diyor ki "Çok mu açtın? babammm..."