"SANIRIM ÖLÜYORUM"CULAR:

Hafif bir boğaz ağrısında bile son nefesini veriyormuş gibi dramatik konuşurlar. "Beni unutma" diye mesaj atanı bile vardır.

DOKTORCULUK OYNAYANLAR:

İnternetten bir makale okuyup teşhis koyarlar: "Bence nadir görülen bir virüs kaptım, geçen sene Brezilya'da bir kişide görülmüş."

SİPARİŞ LİSTESİ ÇIKARANLAR:

Çorba, çay, battaniye, sırt kaşıyıcı… Hasta olmaktan çok lüks hizmet paketine abone olmuş gibidirler.

SON NEFESTE VASİYET BIRAKANLAR:

"Telefonumu açma, özel şeyler var, ama sil de deme, anı kalsın…" gibi garip talepler sıralarlar.

TÜM ILGI ONLARIN OLMALI:

Sen grip olduğunu söylersen, "Ama benimki çok daha kötü, sen anlamazsın" diye hastalık yarışına girerler.

SES TONUYLA HASTA OLDUĞUNU İSPATLAYANLAR:

Normalde bağıra çağıra konuşan tip, hasta olunca fısıldayarak "Kalkamıyorum..." diye dramatik sahne yaratır.

İLGİ ÇEKMEK İÇİN ACI ÇEKENLER:

Hangi organı ağrısa, o bölgeye elini koyup yüzünü buruşturup "Ahh, offff" diye bir tiyatro performansı sergiler.

MIZMIZ ÇOCUK MODUNA GEÇENLER:

Yetişkin ama hasta olunca çocuk gibi "Başımı okşa", "Uyut beni", "Ama çorban sıcak değil" diye sızlanırlar.

TIBBA İNANCINI KAYBEDENLER:

Doktor ne derse desin "İşe yaramaz, ben zaten mahvoldum" modundadırlar. Ama babaanne tariflerine körü körüne inanırlar.

İYİLEŞİNCE BİR ANDA SÜPER KAHRAMAN OLANLAR:

Yatağa mahkumken bile bir bardak su isteyip drama yapan kişi, iyileşince "Ben zaten o kadar hasta değildim" der.

AYNI HİKÂYEYİ 100 KEZ ANLATANLAR:

"Bak bir gece öyle bir ateşim çıktı ki, kendimi başka bir boyutta hissettim!" diye her fırsatta hastalık destanı yazarlar.

DOKTOR RANDEVUSUNA GİTMEYEN KAHRAMANLAR:

Günlerce "Ölüyorum" diye ağlayıp doktora git dendiğinde "Gerek yok ya, biraz dinleneyince geçer" diye direnç gösterirler.

REKLAMLARDAKİ HASTA ROLÜNE BÜRÜNENLER:

Battaniye altında, banyo yapmadan, kırmızı burunla 3 gün geçiren ve tam bir "soğuk algınlığı reklamı" cast'ı gibi gezenler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Rusya'da bir adam, yer altında 6 ay boyunca bir tabutun içinde yaşayarak rekor kırmaya çalıştı.

Küçük bir hava deliği ve yiyecek tedariki vardı.

Psikolojik olarak zorlandığını ancak meditasyon yaparak dayandığını söyledi.

Çıktığında güneş ışığına alışması günler sürdü!



TESPİTLİ YORUM

@M_Cakmak1 Ameliyathane çok garip bir yer. Kapının önünde teyzeler dua edip hatim indirirken içeride doktor Serdar Ortaç dinleyip ameliyat yapıyor.



GÜLÜ YORUM

@Roxabbe Keşke kedilerimizin telefonu olsaydı ve gün içinde onlarla haberleşebilseydik… Açmazlardı hiçbir aramayı...



ALKIŞLI YORUM

@oykuregenerated Kadıköy'de boğanın yanından geçerken "Kesinlikle buralıyım, katiyen turist değilim" mesajını en iyi şekilde iletmek için boğaya bilinçli olarak soğuk davranmak.