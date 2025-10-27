SON DAKİKA
Lütfi Albayrak

Eklenme Tarihi 27 Ekim 2025

Meyve suyu kutusuyla büyümek: Evde toz karışım yerine dolaptan kutu meyve suyu çıkarılıyorsa, o evde refah seviyesi "orta üst" demekti. Bir de o meyve suyu misafire değil, çocuklara içiriliyorsa: "Bizimkiler zengin galiba" fısıltısı başlardı.

Evde ikinci televizyon: Salon dışında bir odada daha televizyon varsa, o evde hem ekonomi hem özgürlük vardı. Biri haber izlerken diğeri çizgi film açabiliyordu, bu 90'lar için neredeyse medeniyet göstergesiydi.

Oyun salonuna gitmeyip evde oynamak: Mahallede herkes jeton biriktirirken, sen evde joystick takıp oynuyorsan: "Zengin değil ama rahat" kategorisindeydin.

Arabanın içinde klima: Yaz sıcağında cam açmak yerine düğmeye basıp serinliyorsan, o bir statüydü. Yoldaki herkes bunu fark etsin diye cam hafif aralık tutulurdu.

Kablosuz telefonla yürümek: "Ev telefonu var" demek sıradandı, ama konuşurken mutfağa kadar gezebilmek o bambaşka bir seviyeydi. Sinyal kopmasa bile arada "Alo alo, geliyor mu?" demek şarttı.

Bilgisayar sahibi olmak: Evde kocaman bir monitörün üstünde dantelli örtü varsa, o sadece teknoloji değil, statüydü. Bir Word dosyası açmak bile "geleceğe yatırım" sayılırdı.

Kabanın astarında ipek dokusu varsa: İçi parlak kumaşlı, ütülü, ağır duran bir kaban: "Benim babam iyi bir işe sahip" mesajıydı. Soğuk havalarda cebinden elini çıkarıp düğmeleri kapatmak, o zenginliğin teatral ifadesiydi.

Çamaşır makinesi tam otomatikse: Elde ön yıkama devri bitmişti. Makine deterjanı kendi alıyorsa, o evde çağ atlanmış demekti.

Evde video oynatıcı bulunması: Televizyonda ne varsa onu değil, ne istersek onu izlemek… Kasedin içine "Tatil 94" yazmak bile zenginliğin samimi versiyonuydu.

Salonun kullanılmaması: Zenginliğin son aşaması: misafire saklanan salon. Koltuklar naylonla kaplı, halıların kenarları muntazam, odaya sadece bayramda girilirdi. Bir oda, sırf "göstermek için" varsa, o ev zengindi.

