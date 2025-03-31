"Sen büyümüşsün!"

En son seni 10 yıl önce görmüş teyzenin seni hâlâ 7 yaşında sanması...

Zarf baskısı:

"Hadi bakalım kim daha çok harçlık topladı?" yarışı başlatan kuzen...

Tanımadığın akraba:

"Ben seni bebekken kucağıma almıştım!" diyen ama hayatında ilk defa gördüğün kişi...

Evlilik sorgusu:

"Eeee evlilik ne zaman?" sorusuna kahkahayla geçiştirmeye çalışan kurban...

Okul&iş müfettişi:

"Okul nasıl gidiyor?", "İş yerinde zam aldın mı?" gibi kaçınılmaz sorgular...

Telefon düşmanları:

"Şu telefonu bırak da iki çift laf edelim!" deyip sonra kendileri telefona gömülen amca ve dayılar...

Büyüklerin koltuk saltanatı:

Kanepede boş yer kalmadığı için çocuklar ve gençler hep yerde oturmak zorunda kalır.

Tabağına zorla yemek konması:

"Ye kızım/oğlum ye, niye yemiyorsun?" diyerek önüne 10 tabak yemek yığan anneanne.

Kapıda el öpme kuyruğu:

Girişte en az 15 kişiyle el öpme maratonu...

Araba muhabbeti:

Dayıların "Benzin fiyatları uçmuş!" ve "Şu markanın yeni modeli çıkmış" sohbetleri...

Teyze dedikodusu:

"Ay sen duydun mu, X'in kızı boşanmış!" ile başlayan sonsuz dedikodu çemberi.

Şaka yapan büyükler:

"Harçlığı 200 lira vereceğim ama önce bana bir fıkra anlat!" diyen esprili amca...

Çocuk kovalamaca:

Evde oradan oraya koşturan çocukları durdurmaya çalışan çaresiz anneler..

Kolonya terörü:

Birisi "Kolonya alır mısın?" dedikten sonra, eline koca bir şişe boca eden dede...

TV kavgası:

Biri maç açmak ister, biri dizi ister, biri haber...

Kumandayı kapan kazanır!

Tatlı krizi:

Baklavayı yiyene kadar kavga eden kuzenler ama sonrasında mide fesadı...

Harçlık bekleyen dayı:

"Hadi bakalım, sen işe girdin, artık sen bize harçlık vereceksin!" diyen muzip dayı...

Kavga çıkaran oyun:

Okey, batak veya tavla oynarken çıkan "Sen yanlış oynadın!" kavgaları...

Ziyaret süresi hesaplaması:

"Ayıp olmasın diye en az bir saat oturalım" stratejileri...

Vedalaşma faslı:

Kapıda 30 dakika süren "Kalkıyoruz artık" muhabbeti...



YARAMAZ BAYRAM MİSAFİR ÇOCUĞU

Kapıdan girer girmez "Çikolata nerede?" diye soran minik obur.

Salondaki bütün koltuklara tek tek oturup "Bu kimin yeri?" diye bağıran çocuk.

Elindeki çikolatayı yiyip ambalajını halının altına saklayan gizli ajan.

"Bu ne, bu ne?" diye evdeki her şeye dokunan meraklı kaşif.

Televizyonun kumandasını ele geçirip çizgi film açan diktatör.

"Anneee, sıkıldım!" diye 5 dakikada bir ağlayan tatilci.

Sana "Kaç yaşındasın?" diye sorup "Ben senden büyüğüm" diye yalan atan uyanık.

Bayram harçlığını alır almaz "Bu mu yani?" diye burun kıvıran minik CEO.

Evdeki kediyi kuyruğundan çekip "Niye kaçıyor ki?" diye şaşıran masum.

Şeker tabağını devirip "Ben yapmadım" diye inkar eden suç makinesi.

"Oyun oynayalım mı?" deyip seni 3 saat koşturan enerji deposu.

Büyüklerin sohbetine dalıp "Ben de biliyorum!" diye laf kesen filozof.

Kolonyayı eline döküp "Bu su mu?" diye soran bilim insanı.

Böreği ağzına tıkıp "Bunu sevmedim" diye tabağa geri koyan gurme.

"Telefonunu versene" deyip oyun indirip pili bitiren hacker.

Evdeki süs eşyalarını "Bu kırılır mı?" diye test eden mühendis.

"Ne zaman gidiyoruz?" diye annesine 10 kez soran sabırsız yolcu.

Sana "Evli misin?" diye sorup "Niye ki?" diye üsteleyen dedektif.

Çay kaşığını alıp davul çalarmış gibi gürültü yapan müzisyen.

Giderken "Bir daha gelcem!" diye tehdit savuran tatlı bela.