Kartal Yiğit

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Italiano yanıp tutuşuyor

Eklenme Tarihi 18 Eylül 2026

LİGDEKİ oyun gücüyle kısa zamanda herkesin gıpta ile baktığı Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de fırtına gibi girdi. Italiano Konferans Ligi'nde deneyip kapısından döndüğü kupada bu kez Kartal'ın başında yanıp tutuşuyor. Oyuna yine bildiğimiz baskı ile başlayan Beşiktaş, yer aldığı hemen her maç katkı sağlayan İlhan ile erken öne geçti. Rakip takım ani ataklarla savunma arkasına sızınca maçta bir duraklama yaşadı Beşiktaş. Bu bölgeyi Fransızlar çok iyi kullandı. Ancak Beşiktaş o kadar iştahlıydı ki işi şansa bırakmak istemedi. Ve kazaya sebep vermemek için, ikinci yarının ortalarında fişi çekti.

Kartal gazı kökleyip gecenin en dikkat çekici sonucunu aldı. İyi futbolla gelen galibiyet ise Siyah-Beyazlı taraftarları mutlu etmeyi başardı... Gördük ki Beşiktaş, Marsilya'dan daha iyi takım. Ve daha iyi bir hocaya sahip. Beşiktaş zaman zaman kısa sıkıntılar yaşasa bile Avrupa'daki en farklı galibiyetlerinden birisini aldı. Dolmabahçe'ye gelenler gol şov görürken, maç boyu inanılmaz çalışan Vlahovic'in gol atamamasına çok üzüldüm. O arkadaşlarına hep zemin hazırladı. Ama yıldız golcünün kendisine o zemin çok verilmedi. Tebrikler Beşiktaş. Basamaklar ağır ağır çıkılırsa bunun sonucunun iyi olacağını gördük. Bu önemliydi işte!

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