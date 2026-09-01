Kartal Yiğit

Üst üste iki deplasman kaybı gelince gözler ister istemez Çorum maçına az da olsa çevrilmişti. Moralleri çok etkilemese de bu sonuçları bertaraf adına fırsattı dün akşam. Beşiktaşlı oyuncular da "O iki maç kazaydı " mesajını net bir şekilde verip Çorum FK'yı dağıttılar. Yine bildik ilerde baskı, hızlı top kazanımı ve rakip alana iyi yerleşimi çok iyi yaptı Beşiktaş. Gecenin tabii ki en önemli olayı Vlahovic'in hat-trick yaparak Kartal'a merhaba demesi oldu. İlk yarı istediği topları bulamasa da yıldız oyuncu açılınca golcü kimliğini gösterdi ve derbi öncesi herkesi rahatlattı. Oyuna gelince ise özellikle Olaitan ve Salih müthiştiler. Hele Olaitan yeni transfer gibi. Gecenin olumsuz yanı Beşiktaş açısından kalesinde bu kez iki gol görmesiydi.

Savunma ciddi maçlarda sıkıntı yaratabilir şimdiden söyleyelim! Bu kadar güzelliğe rağmen savunma uyarısı da nereden çıktı acaba diyebilirsiniz. Önemli olan bu tür farklı sonuçlarda gerçekleri görmek. Evet Beşiktaş baştan sona oyunu domine edip bu sezonun en farklı skorunu alıp taraftarını mest etti. Ancak özellikle ikinci yarı başlarında orta sahada Orkun'un kopuşu ile Çorum etkili ataklar yaptı. Sonucunda müthiş bir gol de buldular.

Stoperler de çok öne çıktığı için rakip hızlı geçişte pozisyonlar bulabiliyor. Bu belki zayıf takımlara karşı işlemez ama derbiler ve Avrupa de başa bela olabilir. İyi giden şeylerin bozulmaması adına buna önlem alınmalı . Ayrıca büyük maçlar da strateji ne olacak görmeliyiz. Bunun cevabı da hafta sonu belli olacak. Ancak belki erken olacak ama Beşiktaş bu yıl evinde kolay kolay yenilmez gibi geliyor bana. Dışarıda ne olacağını cumartesi göreceğiz.