Kartal Yiğit

BEŞİKTAŞ için yine normal akışında geçen bir maç daha izledik. Derbi zaferi sonrası zayıf bir rakibe karşı oynamak iştahı biraz kaçırabilirdi.

Ama Siyah-Beyazlı oyuncular buna izin vermedi. Bildiğimiz gibi maça başlayan Beşiktaş, rahat kazanacağının sinyallerini henüz 5 dakika dolmadan verdi. Oh ve Cerny ile girişilen pozisyonlar gelecek gollerin habercisiydi.

Arzulu başlangıç sonrası Emirhan'ın golüne kadar Erzurumspor oyunu biraz dengeledi. Zaten sonra da goller arka arkaya gelip tek kaleye döndü. Aradaki kalite farkı bariz bir şekilde ortaya çıkınca zaten konuk takımın yapacağı bir şey yoktu. Gollerden sonra ilk yarı sonuna kadar Beşiktaşlı oyuncular rahatlayınca bir ara rölantiye aldılar. Vincenzo İtaliano'nun zorunlu olarak oynamayan Vlahovic ve Rıdvan dışında rotasyon yapmadı. Rahat bir oyun ve tempo ile Erzurum engelini de geçerek yoluna devam eden Kartal'da Trossard iyi oyununun ödülünü de attığı golle aldı.



Diğer kanatta Cerny de çalışkanlığı ile göz doldurdu. Savunmada Quattara hala soru işaretleri barındırıyor. Trossard ile anlaşması iyiydi. Özellikle rakibin en çok o bölgeden gelmeye çalışması dikkat çekti. Şu anki görüntüde bu Beşiktaş'ın evinde maç kaybetmesi çok zor. Orkun'a bir iki çift sözüm var. Sen bu takımın lideri kaptanısın. Evet haksızlıklar oluyor. Sen de buna karşı çıkıyorsun doğru. Sakin olmalısın. Kart görebilirsin.

Emeğini yazık olur!