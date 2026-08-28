Kartal Yiğit

Beşiktaş, İstanbul'daki farklı galibiyetin rahatlığıyla Litvanya'da sezon başından beri izlediğimiz takımın çok uzağında bir görüntü verdi. Ligin başlamasıyla sıkışacak tempoyu düşününce bu performans bir ölçüde anlaşılabilir.

Ancak sahadaki umursamazlık ve etkisizlik dikkat çekiciydi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk ciddi tehlikesi 51. dakikada geldi. İlhan'ın soldan getirdiği topa Cerny'nin yaptığı vuruş dışında Beşiktaş'ın hücumda etkisi yoktu.

Üstelik Avrupa'da kalesini gole kapatan takım, Djalo'nun hatasıyla ilk kez gol yedi. İlk maçta işi bitirmişken Italiano'nun daha fazla rotasyon yapmasını beklerdim. Semih, Yasin, Amir, Taylan ve kalede Doğan gibi isimler forma şansı bulabilirdi. Galiba bu sezon İtalyan teknik adamın kadro tercihleriyle ilgili daha çok konuşacağız.

Vlahovic'in sahaya sürülmesini ise doğru buluyorum. Yıldız futbolcunun son durumunu görmek için uygun bir maçtı. Ancak fizik olarak henüz tam hazır olmaması ve yeterince top alamaması nedeniyle etkisiz kaldı. Takım oturdukça onun da performansı yükselecektir. Kötü bir Beşiktaş izlesek de UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı başardık. Bunun için takımı tebrik etmek gerek. Beşiktaş'ın net bir hücumcu orta saha transferine ihtiyacı var.