Kartal Yiğit

Bu kez Midtjylland, İstanbul'da Beşiktaş'ın yaptığı baskıya benzer şekilde oyuna başladı. Bu baskı neticesinde de ilk 3 dakikada 2 önemli atak, ilk yarım saatte de 2 direkten dönen topla oynadılar.

Beşiktaş savunması, özellikle kenarlarda Franculino'nin etkili girişlerine engel olamadı. Zaten bütün pozisyonlar da bu oyuncudan geldi. Fizikli olmasına rağmen çabuk ve çalım yeteneği olan bir forvet. Bizim takım ilk yarı boyunca istediği topa sahip olma becerisini gösteremeyince etkisizbir görünüm sergiledi. Buna rağmen girilen az sayıda pozisyon değerlendirilse erken bir rahatlama sağlanırdı.

İlk 45 Danimarka takımının oyun üstünlüğü ile geçerken Beşiktaş ikinci bölüme hızlı başlayan taraftı. Rakip yine 10 kişi kalınca üstünlük bu kez ekibimize geçti. Henüz ısınmadan Rashica kilidi açarken ki burada Olaitan'ın da güzel pasını unutmayalım, ani bir topla İlhan'ın kazandırdığı penaltıyı Orkun'un sonuçlandırmasıyla iş bitti.

Belki Beşiktaş, hala oyuncu bazında da istediği gibi değil.

Eksik bölgeler var ama şunu söylemek yanlış olmaz. Son yıllardır Avrupa defterini erken kapatan bir Beşiktaş görmeyeceğiz bence. Bu kez teknik direktörü de oyuncusu da Avrupa'ya inanıyor. Doğrusu da bu.

Zorlanarak da başlasa sonrasında rahat bir oyunla skoru ve turualdı Beşiktaş. Bunun sonundada Avrupa Ligi Gruplarınakatılacağımıza inanıyorum.



Tebrikler Beşiktaş…