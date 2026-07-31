CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Artık takımda inanç var
Kartal Yiğit
KARTAL YİĞİT
Tüm Yazıları

Artık takımda inanç var

Eklenme Tarihi 31 Temmuz 2026

Bu kez Midtjylland, İstanbul'da Beşiktaş'ın yaptığı baskıya benzer şekilde oyuna başladı. Bu baskı neticesinde de ilk 3 dakikada 2 önemli atak, ilk yarım saatte de 2 direkten dönen topla oynadılar.

Beşiktaş savunması, özellikle kenarlarda Franculino'nin etkili girişlerine engel olamadı. Zaten bütün pozisyonlar da bu oyuncudan geldi. Fizikli olmasına rağmen çabuk ve çalım yeteneği olan bir forvet. Bizim takım ilk yarı boyunca istediği topa sahip olma becerisini gösteremeyince etkisizbir görünüm sergiledi. Buna rağmen girilen az sayıda pozisyon değerlendirilse erken bir rahatlama sağlanırdı.

İlk 45 Danimarka takımının oyun üstünlüğü ile geçerken Beşiktaş ikinci bölüme hızlı başlayan taraftı. Rakip yine 10 kişi kalınca üstünlük bu kez ekibimize geçti. Henüz ısınmadan Rashica kilidi açarken ki burada Olaitan'ın da güzel pasını unutmayalım, ani bir topla İlhan'ın kazandırdığı penaltıyı Orkun'un sonuçlandırmasıyla iş bitti.

Belki Beşiktaş, hala oyuncu bazında da istediği gibi değil.

Eksik bölgeler var ama şunu söylemek yanlış olmaz. Son yıllardır Avrupa defterini erken kapatan bir Beşiktaş görmeyeceğiz bence. Bu kez teknik direktörü de oyuncusu da Avrupa'ya inanıyor. Doğrusu da bu.

Zorlanarak da başlasa sonrasında rahat bir oyunla skoru ve turualdı Beşiktaş. Bunun sonundada Avrupa Ligi Gruplarınakatılacağımıza inanıyorum.


Tebrikler Beşiktaş…

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Herhalde şaka yaptı! 24 Temmuz 2026 Neyin 10 numarası? 12 Temmuz 2026 Huzur olmadan olmaz 06 Temmuz 2026 Gözler bu üçlüde 28 Haziran 2026
Haluk Levent’i keşfeden Yıldıray Gürgen’den çarpıcı iddialar: Hapis yatarken bile kumar oynuyordu
"Hapis yatarken bile kumar oynuyordu"
Yalova’daki intikamın görüntüleri ortaya çıktı! Emlakçıyı vurup intihar etti
Yalova’daki intikamın görüntüleri ortaya çıktı!
Maaşlara iyileştirme geliyor! Şehit yakınları ve gazilere ilişkin teklif TBMM’ye taşınacak
Şehit yakınları ve gazilere ilişkin teklif TBMM'ye taşınacak
Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Listede 55 şüpheli var: CHP’li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Önder Sav CHP’den istifa etti: Kararın arkasındaki eski kavga!
Önder Sav CHP'den istifa etti