Kartal Yiğit

Halbuki hikaye ne güzel başlamıştı. Oyuna baskılı girmenin meyveleri çabuk vermiş, iki farkı da bulmuştu Beşiktaş. Ta ki sorumsuz bir kaptanın, hiç olmadık yerde rakibine arkadan vurup kırmızı kart görmesine kadar. Kırmızıdan sonra Sergen Yalçın da atılınca Beşiktaş demoralize olup özellikle ikinci 45'te tamamen kalesine yaslanıp Fenerbahçe'yi bekledi.

Arada çok cılız ataklar yaptıysa da bunlar da etkili değildi. Fenerbahçe'yi bu kadar beklersen üçüncüyü de yersin. Beşiktaş ilk kez bir derbi de eksik kalmıyor. Bu takım Kadıköy'de kalecisi olmadan Fenerbahçe'yi yenmişti. Bunun mazereti olamaz. 2-0'dan maçı veriyorsan bunu sadece 10 kişi kalmaya bağlayamazsın. Ha bu arada dün Fenerbahçe de ahım şahım bir şey oynamadı. O da ayrı bir detay olarak ele alınmalı aslında. En kötü beraberliği koruyabilirdin.

Dönüm noktası sayılan bu maçta, takımın üzerindeki stresin ve aşırı motivasyonun gerginliğe neden olduğunu gördük. Hem Orkun'un atılması hem de Sergen hocanın kırmızısı buna bağlanabilir. Kusura bakma da hocam da sen bu takımın lideri kaptanısın. Böyle atılmaya hakkın yok! Son sözümü ise Orkun'a söylemek istiyorum...Orkun kardeşim kaptanlık kolay değilmiş değil mi? Bir sorumsuzluğun pahalıya patladı... Aslında senin çok kabahatin yok, sana o pazubandı verenler belki daha hatalı! Bu arada Rafa Silva'ya faul yapan Oosterwolde'nin sarı kart görmemesini anlamak mümkün değil.