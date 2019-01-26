CHP-İyi Parti ittifakı Fındıklı’da dağıldı

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde ilk çatlak Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşandı. CHP'nin HDP yanlısı sosyal medya paylaşımları ve özerklik vaadiyle tepki çeken belediye başkan adayı Ercüment Çervatoğlu ile meclis üyeliklerinin dağılımında anlaşamayan İyi Parti ilçe yönetimi ittifaktan çekildiğini açıkladı. İyi Parti Fındıklı Kurucu İlçe Başkanı Soyhan Köseoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gireceklerini belirtti. Sosyal medya hesabından CHP'ye ağır eleştiriler yönelten Köseoğlu "Biz CHP ile gerçek anlamda ve inanarak bir işbirliği yapmıştık. Sözde değil özde ön anlaşma yaparak iki taraflı imza attık. Ne olduysa verdikleri sözlerden geri adım attılar. Bu davranış teşkilatta güvensizlik ve işbirliğinin bozulmasına yol açtı" ifadesini kullandı.

FEDAKARLIK YAPMADILAR

İttifak yapan partilerin belli konularda fedakarlık göstermesi gerektiğini savunan Köseoğlu, CHP'nin İyi Parti'nin oy oranının bahane ederek işbirliğini bozduğunu söyledi. Köseoğlu şöyle devam etti:"Ben bir ilçe başkanı olarak işbirliği ile seçimi alacaksam küçük hesaplara takılmazdım. Burada yapılması gereken yıllardır kazanılamayan seçimi kazanmak için işbirliğinin devamını sağlamaktır. İttifakı bozan biz olmadık. Bunu herkes bilsin. Fındıklı'da herkes kendi yoluna devam edecek. CHP ve İyi Parti'nin Türkiye genelindeki işbirliğinin hayırlı olmasını canı gönülden diliyorum."

HDP'YE TOZ KONDURMUYOR

İki parti arasındaki ittifakı bozan CHP Fındıklı adayı Ercüment Çervatoğlu, HDP'yi öven paylaşımlarıyla tanınıyor. Çervatoğlu, sosyal medyada HDP'nin terör örgütü yöneticiliğinden tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim, Leyla Zana ve PKK'ya yakın yayın organlarının haberlerini paylaşıyor. Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çervatoğlu, 2015 yılında HDP'nin Trabzon'da örgütlenmesi için çağrıda bulunan "Trabzon Sivil İnisiyatif Grubu" üyeleri arasında bulunuyor.