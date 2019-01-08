Savunma sanayiinde 2019'un yol haritası

Savunma sanayiinde atağa geçen Türkiye, kendisine birçok üründe ambargo koyan ABD'ye silah satmaya başladı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerlilik oranının yüzde 68'u ulaştığı sektörde en çok ihracat yapılan ülkenin ABD olduğunu açıkladı. Gazetelerin Ankara Temsilcileriyle sohbet toplantısında buluşan Demir "Ambargolar artık umurumuzda bile değil. Daha önce bize bazı ürünleri vermeyen ülkeler, biz o ürünleri üretmeye başlayınca fiyat kırıp kapımızı çalmaya başladı. Ama bize ne verirlerse versinler milli silah üretmeye devam edeceğiz. Dost bildiğimiz ülkelerin yarın ne yapacaklarını bilemeyiz. Türkiye bugüne kadar hangi projeye başladıysa hepsini başarıyla tamamladı. İnsan yapısıyla yapılan her şeyin en iyisini yapacak kapasiteye sahibiz" diye konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği hamlelerin bazı ülke ve lobileri rahatsız ettiğini vurgulayan Demir " Hiçbir projeden taviz vermeyeceğiz. Olmazsa olmazımız tam bağımsız ve bizim hakimiyetimizde olan ürünler üretmek" dedi.

ABD'LİLER S -400'LER İÇİN GELİYOR

Savunma Sanayiinde 50 milyar dolar ihracat, 500 bin istihdam ve yüzde 100 yerli ürün hedeflerine doğru koşar adım yürüdüklerine kaydeden Demir, Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rus yapımı S 400'ler ve F- 35 uçaklarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Önümüzdeki günlerde bir ABD heyetinin S -400'lerle ilgili görüşmeler yapmak için Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaşan Demir şöyle devam etti: "S-400 konusu bizim ihtiyaçlarımızdan doğan bir konuydu. Gerek ABD ile gerek AB ülkeleri ile yaptığımız görüşmeler sırasında öne sürdükleri şartlar yüzünden S- 400 tercihinde bulunduk. Türkiye büyük bir ülke. Bizim S-400 tercihimiz bu konudaki ihtiyacımızı tamamen karşıladığımız anlamına gelmiyor. İlave sistem ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeni görüşmeler yapıyoruz. Patriot hava savunma sistemi için ABD'nin 3,5 milyar dolarlık bir teklifi var. O da inceleme safhasında. S-400'ler için milli bir yazılım çalışmamız var. Ruslar bunu anlayışla karşılıyor. S -400'leri kullanırken diğer sistemlere entegre olmayacak biri sistem oluşturacağız. ABD'lilerin de bu konudaki endişelerini dinleyeceğiz. S -400'lerin NATO sistemini tehdit edeceğine dair iddialarla ilgili bize bugüne kadar kimse bir şey demedi. Nihayet ABD'den bir heyet gelecek. Onlarla tüm bu konuları görüşeceğiz. F-35 savaş uçakları da 2019 sonbaharından itibaren gelmeye başlayacak.

SAVUNMA SANAYİİNDE 2019'UN YOL HARİTASI

* MİLGEM 4. Gemimiz TCG KINALIADA, Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine verilecek.

* Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG ANADOLU denize indirilecek. Bu gemiyle Türkiye'nin denizlerde küresel güç olmasının önü açılmış olacak.

* Ülkemize alanında yeni kabiliyetler kazandıran ilk Yeni Tip Denizaltımız PİRİ REİS'in denize iniş töreni yapılacak.

* İlk Lojistik Destek Gemimiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

* Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi'nde (Geliştirilmiş ATAK) performans tamamlama safhası bitirilecek.

* AKINCI İHA projesinde tedarik sözleşmesi imzalanacak.

* İlk iki F-35 uçağımız Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na intikal edecek. Ayrıca F-35 motorlarının bakım ve onarımlarının yapılacağı ABD dışında Avrupa'daki ilk yer Eskişehir olacak. Sadece bizim değil, diğer ortak ülkelerin uçaklarının motor ve bakımları da burada yapılacak.

* İki sistem S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi teslim edilecek.

* İlk iki KORKUT hava savunma sistemimiz Silahlı Kuvvetlere teslim edilecek.

* İlk Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) sistemimi teslim edilecek.

* İnsansız Kara Araçlarımızdan UKAP sistemi ilk kez envantere girecek. 20 adet araç teslim edilecek.

* Farklı tip ve modellerde 700'den fazla zırhlı aracın teslimatı yapılacak.

* Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Projesinin Sözleşmesini imzalanacak.

* Savunma Sanayii Akademisi çatısı altında 1000 öğrenciye ve 250 uzmana siber güvenlik eğitimleri verilecek.

* İlk kez Savunma Sanayii Şurası düzenlenecek.