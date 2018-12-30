CHP'de Mansur Yavaş isyanı

CHP'de Ankara il örgütünün karşı çıkmasına rağmen ülkücü kökenli Mansur Yavaş'ı büyükşehir adayı yapan Kemal Kılıçdaoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP'nin basına kapalı gerçekleştirilen son Ankara İl Danışma Kurulu'nda Mansur Yavaş isyanının patlak verdiği ancak parti yönetiminin gelen tepkileri dikkate almadığı ortaya çıktı. CHP'lilerin parti yönetimine "Sakın Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermeyin" uyarısında bulunduğu toplantıya 2014 yılında partinin Etimesgut Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yula'nın konuşması damga vurdu. Yavaş'ın yine büyükşehir adayı olduğu 2014 seçimlerinde CHP'li ilçe adaylarının dışlandığını belirten Yula "Samimiyetle söylüyorum Ankara'da Çankaya ve Yenimahalle dışında aday göstermeyelim. Ben 2014'te kendi evimde, kendi partimde ötelendim. Mansur Bey'in seçim otobüsüne bile bizi çıkartmadılar. Etrafındaki kadro adeta CHP'yi teslim aldı. O seçimde aldığı oy CHP'nin gerçek oyudur ama kendisinin oyu gibi gösterildi" diye konuştu.

ÇEKİP GİTTİLER

CHP eski Parti Meclisi Üyesi Necati Yılmaz ise Yavaş'ın CHP kontenjanından büyükşehir meclis üyesi seçilen iki üyenin istifasını hatırlattı. Yılmaz "Mansur Yavaş seçimi alsa biz kazanmış olacak mıyız? Evet iktidar kaybedecek ama biz de kazanmış olmayacağız. 2014'te kazananlar bizim olmadı, çekip gittiler" dedi.

OY KAYBETTİK

Yavaş'ın adaylığına karşı çıkan Çankaya İlçe eski Başkanı Devrim Bora Özüdoğru ise "Mansur Yavaş aday olmadan önce Ankara'da 4 ilçe belediyemiz vardı. 2014'te onu aday gösterdik 2 ilçe kaybettik. Seçim kazansaydı mecliste çoğunluk yine AK Parti'de olacaktı. Yani belediye başkanı kadük kalacaktı" iddiasında bulundu.

DEVŞİRME İSTEMİYORUZ

CHP Milletvekili adayı Sahra Baydar ise "Biz devşirme ve GDO'lu aday istemiyoruz" diyerek Yavaş'ın adaylığına karşı çıktı. Yavaş'ın partiye getirdiği isimlerin kısa bir süre sonra gittiğini belirten Baydar "Sol literatürde devşirmelerle iş görülmez. Parti yönetimimiz bizi bu kadar incitmesin artık" diye konuştu.