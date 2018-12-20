Kılıçdaroğlu’nun Yavaş operasyonunun perde arkası

CHP'de sert tartışmalar sonucu Ankara Büyükşehir adayı ilan edilen Mansur Yavaş'ın bir gece yarısı operasyonuyla Parti Meclisi'nin (PM) gündemine getirildiği ortaya çıktı. TAKVİM'in ulaştığı kulis bilgilerine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve çok sayıda PM üyesinin itiraz ettiği Yavaş'ın adaylığını bir sonraki PM'de oylatacağını yakın çevresine açıklamıştı. Yavaş'a yönelik tepkileri yatıştırmak için böyle bir karar alan CHP lideri pazartesi gece yarısı fikir değiştirdi. Salı sabahı toplanacak PM'nin gündemini hazırlayan kurmaylarına telefon açan Kılıçdaroğlu "Mansur Bey'in ismini yarın açıklanacak adaylar arasına yazın" talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun PM'ye 12 saat kala aldığı bu sürpriz karar en yakın kurmaylarını bile şaşırttı. CHP liderine Yavaş için kimin baskı yaptığı ve süreci hızlandırdığı merak konusu oldu.

"ANKETLERDEN O ÇIKTI"

Yavaş'ın ismini PM gündeminde gören CHP'liler şoke oldu. Sert tartışmaların yaşandığı PM'de sol kanat "Neden kendi içimizden birini aday göstermiyoruz da 2014'te bizi terk eden Yavaş ile seçime giriyoruz. Sadece kendisi değil CHP'ye getirdiği 2 meclis üyesini bile istifa ettirdi. Yavaş'ta bu kadar ısrarcı olmanızın sebebi nedir? Belediye başkanı seçilse bile CHP'den istifa etmeyeceğinin garantisini verebilir misiniz?" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP lideri ise tepkilere "Anketlerden onun ismi çıktı" cevabını vermekle yetindi. CHP PM'den güçlükle onay alabilen Yavaş, teşekkür mesajında CHP'nin adını bile anmadı. "Millet ittifakına teşekkür ediyorum" diyen Yavaş'ın adaylığına CHP'lilerden çok İyi Partililer sevindi. İyi Partililer sosyal medyada "Ankara iyi olacak" mesajları paylaştı. Yavaş'ı CHP'ye üye olmadan Ankara adayı ilan eden Kılıçdaroğlu'na ise partisinden tepki yağdı. 60 kişilik CHP PM'de yapılan açık oylamada 45 üyenin oyunu alabilen Yavaş'ın adaylığına 12 PM üyesi ret oyu verdi. Oylamanın gizli yapılmasını kabul etmeyen Kılıçdaroğlu, böylece muhaliflerin Yavaş'ı veto taktiğini de boşa çıkardı.

AYNI SENARYO

CHP PM'den güçlükle onay alabilen Mansur Yavaş, 5 yıl önce 16 Aralık 2013 tarihinde MHP'den istifa etmiş, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının başladığı gün ise CHP'nin Ankara adayı ilan edilmişti. Kampanyasında "Büyükşehir adayı" ifadesi yerine "Ankara Başkanı" ifadesini kullanan Yavaş, o dönemde de CHP'nin adını ağzına almamıştı. Yavaş'ın 5 yıl sonra CHP tabanının itirazına rağmen Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ısrarlı çabalarıyla bir kez daha Ankara adayı yapılması dikkat çekti. CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olarak seçime girecek Yavaş'ın kampanyasını AK Parti-MHP seçmeninden oy almak üzerine kuracak. CHP tabanı ise ülkücü kökenli Yavaş'ın 2014'te partiden istifa etmesini unutamıyor. CHP'den aday olmasına rağmen CHP ile birlikte anılmak istemeyen Yavaş'a çok sayıda partilinin oy vermeyeceği belirtiliyor.