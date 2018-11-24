İnce - Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası

CHP'de İstanbul düğümü Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ikinci görüşmesinde çözülecek. TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre ilk görüşmeye İnce'nin "Ben İstanbul'a aday olarak siyasi bir risk aldığımın farkındayım. Bunu partim için yapıyorum. Çünkü sokakta, parti tabanında insanlar benim aday olmamı istiyor. Eğer beni aday göstermezseniz İstanbul'da mevcut belediyelerimizi bile koruyamayacağız. Aday olmazsam bütün Türkiye'yi il il dolaşarak partime destek olacağım. Yerel seçimden sonra genel başkanlık için karşınıza çıkacağım" sözleri damgasını vurdu. İnce'nin görüşmede Kılıçdaroğlu'nun masasına CHP'nin genelde ve İstanbul'da mevcut durumunu gösteren anket sonuçlarını koyduğu iddia edildi.

"DÜŞÜNMEM LAZIM"

İnce'nin anlattıklarını sessizce dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ise "Parti örgütlerinin talep ve beklentilerini öğrenmem lazım. Raporlar genel merkeze gelsin, inceleyip ona göre bir karar vereceğim. Sizi arayacağım" karşılığını verdiği öğrenildi. CHP'de genel merkez yönetimin büyük bölümü İnce'nin İstanbul adaylığına karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu'na İnce konusunda baskı yapan genel merkez yöneticileri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Abdüllatif Şener'in isimleri üzerinde duruyor. CHP Genel Merkez yönetimi İnce'nin gündeme getirdiği "Adayın parti üyelerinin katılacağı eğilim yoklaması ile belirlenmesi" teklifine de sıcak bakmıyor.