İnce - Kılıçdaroğlu görüşmesini derin CHP istedi

CHP'de merakla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesinin perde arkasında partinin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın'ın olduğu öğrenildi. 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay sürecinde krizi aşmak için arabuluculuk yapan partinin ağır ağabeyleri İnce'nin İstanbul adaylığı için Kılıçdaroğlu'nu ikna etmeye çalışıyor. İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteme kararını Çetin-Öymen ve Karayalçın ile görüşerek aldığı belirtiliyor. Kamuoyu araştırmalarında CHP'nin oy oranının sürekli düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kılıçdaroğlu'nun da artan baskılar nedeniyle hiç istememesine rağmen İnce'yi İstanbul'a aday göstermeye mecbur kalacağı iddia ediliyor.

ÇİFTE HESAP

Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aday göstererek CHP'nin geneldeki oy oranını artırmayı ve İstanbul'da partinin elindeki belediyeleri korumayı planladığı öğrenildi. İnce'nin partinin oyunu artırsa bile seçimi alamayacağını düşünen CHP lideri, böylece hem koltuğunu sağlama alacak hem de en büyük rakibini devre dışı bırakmış olacak. Kılıçdaroğlu, 2014 yerel seçimlerinde de o dönemki en büyük rakibi Mustafa Sarıgül'ü İstanbul adayı yapmıştı. Seçimi alamayan Sarıgül, genel başkanlık iddiasından da vazgeçmişti. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde ise İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı göstermemek için uzun süre direndi. İnce'nin "20 milletvekili ve 100 bin imza ile aday olurum" resti sonrası ise mecburen kendisini aday gösterdi.

ANKETLERİ ÖNÜNE KOYACAK

Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesinde İnce'nin en büyük kozu anketler olacak. İnce'nin "Taban beni istiyor" diyeceği görüşmede Kılıçdaroğlu'nun önüne bazı anket sonuçlarını koyacağı öğrenildi. Daha önce İstanbul adaylığı için ön seçim şartını koyan İnce, Parti Meclisi'nden çıkan eğilim yoklaması kararını kendisi için bir engel olarak görmüyor. İnce'nin "Eğilim yoklaması da olur, önemli olan sandık" açıklaması genel merkeze verdiği "Ne yaparsanız yapın adayım" mesajı olarak yorumlandı.