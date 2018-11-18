CHP’nin umudu 81 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen!

Yerel seçimlerde AK Parti'nin elindeki birçok belediyeyi alacaklarını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 büyük kentte parti tabanını heyecanlandıracak aday bulamıyor. CHP'nin sır gibi saklanan kamuoyu araştırmalarında İstanbul, Ankara ve İzmir'de parti tabanına yöneltilen "Kimi CHP'nin büyükşehir adayı olarak görmek istersiniz?" sorusuna deneklerin büyük bölümü Eskişehir'in 81 yaşındaki belediye başkanı "Yılmaz Büyükerşen" cevabını verdi. CHP seçmeninin aklına 4 dönemdir Eskişehir'de belediye başkanlığı Büyükerşen dışında gelen ikinci isim ise partinin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce oldu. CHP yönetiminin adeta yok saydığı İnce, tıpkı Büyükerşen gibi üç büyük ilde de CHP seçmeni tarafından aday olarak görülmek isteniyor. Türkiye genelinde 6 büyükşehir, 13 il ve 162 ilçe belediyesine sahip CHP'de 81 yaşındaki Büyükerşen'in 3 büyük ilde de anketlerden çıkması, "Parti tabanı bile diğer CHP'li başkanları başarılı bulmuyor" şeklinde yorumlandı.

ÇARPICI SONUÇLAR

TAKVİM'in ulaştığı anket sonuçlarına göre İstanbul'da CHP'li seçmen büyükşehir adayı olarak Muharrem İnce'yi görmek istiyor. CHP'lilerin İstanbul için İnce'den sonra akıllarına gelen ikinci isim ise Mustafa Sarıgül oldu. Sarıgül'ü Yılmaz Büyükerşen ve Gürsel Tekin takip ediyor. Ankara'da ise CHP tabanının büyükşehir adayı olarak görmek istedikleri isimler Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen ve Mansur Yavaş olarak sıralanıyor. CHP'nin büyükşehir belediyesini elinde tuttuğu İzmir'de ise parti tabanının başkan adayı olarak görmek istediği ilk isim Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Soyer'i Muharrem İnce ve Yılmaz Büyükerşen takip ediyor. Buca Belediye Başkanı Levent Priştina, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da CHP'lilerin büyükşehir adayı olarak görmek istediği isimler arasında bulunuyor.