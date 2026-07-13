Tüketiciler Birliği, düğün sözleşmelerinde iptal, kapora ve ruhsat şartlarının açıkça yazılmasını istedi
Düğün organizasyonlarıyla ilgili tüketicilerden çok sayıda şikayet geldiğini belirten Tüketiciler Birliği, evlilik hazırlığı yapanlara ‘sözleşme’ uyarısı yaptı. Düğüne 31 gün veya daha fazla süre kala yapılan iptallerde ücretin tamamının geri alınabileceği belirtildi. Çiftlerin kapora, iptal ve hizmet şartlarını sözleşmeye ekletmesi; işletmenin ruhsatını da kontrol etmesi önerildi.
Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon düğün gerçekleştirilirken, özellikle yaz aylarında yoğunluk arttı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün organizasyonlarına ilişkin tüketicilerden çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, evlilik hazırlığı yapanlara uyarılarda bulundu.
Şahin, yaşanan sorunların büyük bölümünün doğru hazırlanmış bir sözleşmeyle önlenebileceğini belirtti. Çiftlerin düğün salonlarının hazırladığı matbu sözleşmeleri incelemeden imzalamamaları gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu sözleşmelere asla tarafsız ve ilgisiz kalmayın. Sözleşme iki taraflı olur. Siz de mutlaka şartları yazdırın" dedi.
30 GÜN ÖNEMLİ
Düğün iptalleri ile ilgili bilgi veren Şahin, şöyle konuştu: "En çok tartışma burada yaşanıyor. Cayma durumunda, 31 gün ve üstü bir zaman diliminde vazgeçmişsek paramızı tamamen alma hakkımız var. Fakat 30 günün altındaysa, kapora ya da yüzde 10 gibi bir oran belirlenerek ödeme yapılır. Şöyle bir durum da var, düğün salonu bizden kesmiş olduğu kaporayı da iade edebilir. Bunu hakem heyeti marifetiyle alabiliriz. Bu şartları sözleşmeye yazarsak, bizi koruyan unsur haline geliyor."
Mahmut Şahin, işletmelerin ruhsat durumunun sorgulanması gerektiğini söyledi. Ruhsat talep edilmesine rağmen göstermeyen işletmelerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Şahin, "Ruhsatın olmaması demek, yangınla alakalı, mutfakla ilgili tedbirleri almamış demek" şeklinde konuştu.
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