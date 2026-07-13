Tüketiciler Birliği, düğün sözleşmelerinde iptal, kapora ve ruhsat şartlarının açıkça yazılmasını istedi

Şahin, yaşanan sorunların büyük bölümünün doğru hazırlanmış bir sözleşmeyle önlenebileceğini belirtti. Çiftlerin düğün salonlarının hazırladığı matbu sözleşmeleri incelemeden imzalamamaları gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu sözleşmelere asla tarafsız ve ilgisiz kalmayın. Sözleşme iki taraflı olur. Siz de mutlaka şartları yazdırın" dedi.

30 GÜN ÖNEMLİ

Düğün iptalleri ile ilgili bilgi veren Şahin, şöyle konuştu: "En çok tartışma burada yaşanıyor. Cayma durumunda, 31 gün ve üstü bir zaman diliminde vazgeçmişsek paramızı tamamen alma hakkımız var. Fakat 30 günün altındaysa, kapora ya da yüzde 10 gibi bir oran belirlenerek ödeme yapılır. Şöyle bir durum da var, düğün salonu bizden kesmiş olduğu kaporayı da iade edebilir. Bunu hakem heyeti marifetiyle alabiliriz. Bu şartları sözleşmeye yazarsak, bizi koruyan unsur haline geliyor."