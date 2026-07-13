Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

Başarılı öğrenci, elde ettiği sonuçta ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının kendisine verdiği desteğin büyük payı olduğunu söyledi.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ

LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Demirkaynak, başarısının sırrının çok fazla ders çalışmaktan ziyade düzenli çalışmak olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinden psikolojik olarak etkilendiğini ancak sınav hazırlık sürecinde bu durumu aşmayı başardığını belirten Demirkaynak, ailesinin kendisine baskı yapmamasının motivasyonunu artırdığını dile getirdi.