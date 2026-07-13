Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu
LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Yunus Eymen Demirkaynak, başarısının sırrının çok çalışmak değil; düzenli çalışmak olduğunu söyledi...
Kahramanmaraş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Yunus Eymen Demirkaynak, Türkiye birincileri arasında yer aldı.
Başarılı öğrenci, elde ettiği sonuçta ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının kendisine verdiği desteğin büyük payı olduğunu söyledi.
KABATAŞ ERKEK LİSESİ
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Demirkaynak, başarısının sırrının çok fazla ders çalışmaktan ziyade düzenli çalışmak olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinden psikolojik olarak etkilendiğini ancak sınav hazırlık sürecinde bu durumu aşmayı başardığını belirten Demirkaynak, ailesinin kendisine baskı yapmamasının motivasyonunu artırdığını dile getirdi.
Demirkaynak, hedefinin İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi'nde eğitim görmek ve gelecekte mühendis olmak olduğunu ifade etti.