CANLI YAYIN
Geri

Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Yunus Eymen Demirkaynak, başarısının sırrının çok çalışmak değil; düzenli çalışmak olduğunu söyledi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

Kahramanmaraş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Yunus Eymen Demirkaynak, Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Yunus Eymen Demirkaynak, LGS'de 500 tam puan aldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Yunus Eymen Demirkaynak, LGS'de 500 tam puan aldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Başarılı öğrenci, elde ettiği sonuçta ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının kendisine verdiği desteğin büyük payı olduğunu söyledi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu-3

KABATAŞ ERKEK LİSESİ

LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Demirkaynak, başarısının sırrının çok fazla ders çalışmaktan ziyade düzenli çalışmak olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinden psikolojik olarak etkilendiğini ancak sınav hazırlık sürecinde bu durumu aşmayı başardığını belirten Demirkaynak, ailesinin kendisine baskı yapmamasının motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu-4

Demirkaynak, hedefinin İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi'nde eğitim görmek ve gelecekte mühendis olmak olduğunu ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu-6 Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu-7 Yunus Eymen Demirkaynak LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu-8

Kazanıyoruz biriktiremiyoruz: Parayla ilgili en pahalı 6 hata
SONRAKİ HABER

Kazanıyoruz biriktiremiyoruz
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler