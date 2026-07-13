Uzman uyardı: Koruyucu maddeler sağlığı tehdit ediyor

Pratik olması nedeniyle sık tercih edilen paketli gıdalar, içeriklerindeki koruyucu maddeler nedeniyle sağlık açısından bazı riskler barındırıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, şunları söylüyor: Koruyucu maddeler gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılıyor.

Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç uyardı: Koruyucu maddeler mide, bağırsak ve karaciğer sağlığını tehdit ediyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Ancak uzun süre ve kontrolsüz tüketildiklerinde mide ve bağırsak sisteminde ishal, kabızlık ve bazı sindirim sistemi şikâyetlerine neden olabiliyor.

Bu maddeler aynı zamanda karaciğer üzerinde de toksik etki oluşturabiliyor.