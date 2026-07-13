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Uzman uyardı: Koruyucu maddeler sağlığı tehdit ediyor

Hazır ve paketli gıdalarda raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan koruyucu maddeler, bilinçsiz ve uzun süreli tüketildiğinde sorunlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, “Özellikle mide, bağırsak ve karaciğer sağlığı açısından koruyucu madde içeren gıdalar kontrollü tüketilmeli” diyor.

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Uzman uyardı: Koruyucu maddeler sağlığı tehdit ediyor

Pratik olması nedeniyle sık tercih edilen paketli gıdalar, içeriklerindeki koruyucu maddeler nedeniyle sağlık açısından bazı riskler barındırıyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, şunları söylüyor: Koruyucu maddeler gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılıyor.

Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç uyardı: Koruyucu maddeler mide, bağırsak ve karaciğer sağlığını tehdit ediyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç uyardı: Koruyucu maddeler mide, bağırsak ve karaciğer sağlığını tehdit ediyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Ancak uzun süre ve kontrolsüz tüketildiklerinde mide ve bağırsak sisteminde ishal, kabızlık ve bazı sindirim sistemi şikâyetlerine neden olabiliyor.
Bu maddeler aynı zamanda karaciğer üzerinde de toksik etki oluşturabiliyor.

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KARACİĞER YETMEZLİĞİNE KADAR İLERLİYOR

Koruyucu maddelerin uzun süreli kullanımında karaciğer sağlığı da etkilenebiliyor. Bazı kişilerde hafif karaciğer enzim yüksekliği görülebilirken, uzun süreli maruziyet durumunda daha ciddi karaciğer hasarları gelişebiliyor. Bu nedenle özellikle içeriği bilinmeyen veya güvenilir olmayan ürünlerden uzak durulması büyük önem taşıyor.

Uzman uyardı: Koruyucu maddeler sağlığı tehdit ediyor-4

TAZE GIDALARI TERCİH EDİLMELİ

Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin içeriğini mutlaka kontrol etmesi gerekir. Sürekli tüketilecek ürünlerde güvenilir markalar tercih edilmeli ve ürün etiketlerinde yer alan içerikler incelenmelidir. Mümkün olduğunca koruyucu madde içeren hazır gıdalar yerine günlük hazırlanan taze yemeklerin tüketilmesini öneriyoruz. Bu hem sindirim sistemi hem de genel sağlık açısından daha doğru bir yaklaşımdır.

Uzman uyardı: Koruyucu maddeler sağlığı tehdit ediyor-5

ÇOCUKLAR DİKKAT ETMELİ

Çocuklar koruyucu maddelere karşı daha hassas oluyor. Çünkü metabolizmaları bu maddelere daha hızlı tepki verebiliyor. Bu nedenle paketli ve koruyucu madde içeren gıdaların çocuklarda mümkün olduğunca sınırlandırılması gerekiyor.
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

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Uzman uyardı: Koruyucu maddeler sağlığı tehdit ediyor-7 Uzman uyardı: Koruyucu maddeler sağlığı tehdit ediyor-8 Uzman uyardı: Koruyucu maddeler sağlığı tehdit ediyor-9

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